城市遊牧影展》荷索最新紀錄片力作領軍全新科技主題片單

城市遊牧影展最新主體，由德國電影大師荷索最新紀錄片力作，領軍遊牧影展全新科技主題片單，即將自2016年5月11日至12日盛大展映。今年的參展作品注入了全新元素，，規劃出最有別以往的「THE CULTURE OF TECH科技狂」單元，請各位粉絲千萬不要錯過。

從音樂藝術嘉年華與當代科技派對！

德國電影大師荷索最新紀錄片力作，領軍遊牧影展全新科技主題片單

城市遊牧影展歷來以引介多元視角與連結跨界領域作為初衷，今年將前所未有地為一貫的人文、音樂與藝術的電影嘉年華注入了全新元素，規劃出最有別以往的「THE CULTURE OF TECH科技狂」單元，片單具備產業觀察、哲學思辨的角度，以及因應網路世代而生的實驗電影作品。而今年復古「八位元」風格的主視覺，不僅象徵慢速傳播與深入訊息互動，也呼應了這個別具一格的全新陣容。本單元由全台第一間國際型創業加速器MOX贊助，擁有矽谷血統的MOX已在台培育了更多在地新創公司，更大力支持獨具創意的文化活動。今年的城市遊牧影展將自5月11日至21日期間於真善美戲院盛大展映。

《八位元世代》（8-bit Generation: The Commodore Wars）從Commodore 64的故事展開一段對1970年代中期至1980年代的趣味考古，看被稱為「蘋果殺手」的Commodore如何與微軟、IBM與Atari等其他電腦巨頭展開爭霸，以及個人電腦是如何成為形塑當今數位與科技世界的重大關鍵。

《電競不GG》（Game Fever）揭密電競產業的幕後世界，貼身跟拍英雄聯盟「大哥」Gogoing，與人稱「第五種族」的魔獸爭霸III傳奇選手Moon，從他們的血淚奮鬥史一窺電玩是如何每年牽動高達4.5億美金的資金運作，以及這群頂尖選手們在鎂光燈後的內心世界。

而在直播當道的今日，恐怖片《慘病屋》（Sickhouse）全片以「閱後即焚」的直播軟體Snapchat拍攝，開啟全新電影敘事，病毒行銷與偽紀錄片的手法，更宛如21世紀版《厄夜叢林》。

《荷索的網路異想》（Lo and Behold）是德國電影大師韋納．荷索最新紀錄片力作，片中他親自拜訪科技與網路巨擘，如PayPal創辦人暨特斯拉執行長等人。一連串幽默又毒蛇的吐槽之餘，更注入一貫深厚的哲學思辨，探索了虛擬世界的宏大地景，以及網際網路對世界產生的重大衝擊。

而隨著科技發展突飛猛進，科幻電影場景似乎離我們越來越近，《攻殼機動隊》中的賽博格或許將是人類新的存在型態、人的意識能像《全面進化》那樣上傳、《魔鬼終結者》的AI復仇行動也隨時可能發生。未來學家Ray Kurzweil推測，2045年，人工智慧將超越人類。《科技奇點》（The Singularity）便是以Ray Kurzweil的「奇點降臨」的理論作為藍本，訪問了當今世界頂尖的電腦科學家、人工智能專家與哲學家，試圖找出關於這些可能性的更多根據。

2017城市遊牧影展 活動資訊：

影展時間：2017年5月11日至5月21日，暖場活動4月15日起陸續開跑

影展地點：西門町 真善美戲院（台北市萬華區漢中街116號 捷運西門町站6號出口）

限量預售：4月中旬 兩廳院售票網

開幕音樂祭：2017年4月15日、4月16日

音樂祭地點：台北虎山（台北市信義區福德街221巷186-1號）

音樂祭售票：KKTIX熱烈發售中

影展官網：http://www.urbannomad.tw/

影展粉絲頁：https://facebook.com/UrbanNomad.tw