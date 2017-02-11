自由開講》改革不是醫勞盟的專利

◎謝文輝

醫勞盟因醫院協會日前由弟回應更正某先進的高見，提出一些指教，其中一些觀點和認知偏離事實，不得不再出面回應。

討論公眾事務是為了讓社會更進步，因此要客觀、包容、公正、理性，不要主觀的把人標幟化、污名化，好像醫院協會這些「前輩」就是一群躲在暗處「不想見光」，就是「長年擔任核刪委員的資深醫師」，這是一種言論的霸淩，和我看法不同的就是健保署的幫凶，就是反改革者，那是一種主觀的沙文主義。弟從未擔任過勞保、健保的審查醫師工作，應該就是屬於各位先進口中，長年受迫害的族群，而我所主持的醫院，就是屬於鄉下招人不易、核刪只能院方承擔的地區醫院，因此一刀切標幟化、污名化的批判，常常悖離事實，會折損公信力。

保險醫療的專業審查還是必要之惡，崩盤的專業審查，對所有人都是一場大災難。（記者林惠琴攝）

其實貴盟所指陳的，我已多次公開在媒體回應，貴盟對他人的意見，看起來是習慣性視而不見。具名公開審查讓核刪率大幅下降，貴盟認為那是透明化後回到合理的真實面，弟也認為可能是對的。可是還是有一個疑問沒有辦法回答，那0.7%、0.5%、0.3%甚至後續還有些是0.05%的核刪率，那一個才是各位真正合理的專業標準呢？而專業雙審，兩個同科醫師核刪共識重疊率為什麼那麼少？還是像所就教的一些先進堅定的認為，醫師依專業判斷所做的所有治療都應給付，我當然相信這些先進的專業及自律，但是外界顯然不太可能接受這樣純粹的醫師主觀意見，保險醫療的專業審查還是必要之惡，崩盤的專業審查，對所有人都是一場大災難。

試辦結果突顯各專科核刪是沒有「準則和共識」才會導致「具名公開審查」變成「具名公開不審查」，我們才提出在沒有「準則和共識」的基礎上，過去20多年健保署主持的審查是荒謬的，而同樣的條件下做「具名公開審查」也是可笑的，只是五十步笑百步，醫院協會從未認同過去健保專業審查形式。醫院協會在1月13日與各專科醫學會溝通商談時也充分表達了，只有能力做為一個公開透明的平台，所有專業審查業務，申報和審查作業要點和共識，都要藉由各專科學會先進來參與訂定推動，包括專業審查醫師的審畢評量，聘用也都邀請大家一起來參與，掀開過去所謂的黑箱，如果這樣不算透明公開，請問什麼叫做公開透明？

弟對醫勞盟先進推動「專業雙審和具名公開審查」試辦的努力，一直認為也多次公開表示肯定，他是一個照妖鏡，就像「CT檢查」，檢查後發現了病灶，下一步應該立即著手治療，不是一直留在CT室照CT，他階段性使命已經非常成功的達成。老實說如果沒有這個試辦方案讓專業審查幾近崩盤，逼得官方不得不鬆手，否則10多年來健保署寧可違反總額原則也要把醫院協會摒除在承辦醫院總額事務之外。

今天因醫勞盟及許多先進的努力，讓醫院協會有機會來揭開這個長年的專業審查黑幕，我們念茲在茲的是如何讓這個公共事務全面透明化，走上軌道，讓所有醫療工作者有一個合理的專業空間和尊嚴這應該與貴盟先進的理念是一致的。因此，僅因改革推動方式與 貴盟不盡相同，就成為反改革者，就成了黑箱作業見不得光，那是主觀的沙文主義，改革不是哪個團體或是哪個人的專利。

貴盟是近年崛起的團體並提供網路平台為醫界發聲，成為醫療工作者的重要喉舌，也成為政府極重視的意見領袖。一般網絡PO文、個人發表自負文責，而由貴盟具名之言論，應有更高的格局，也要更為嚴謹，至少也應秉持客觀、包容、公正、理性的原則，才能真正獲得外界的尊敬和認同，否則就成為小圈圈自嗨的平台而已。過去醫療界的弱勢，身為被稱「前輩」的我們，因時空背景的差異加上努力不夠，當然難辭其咎，因此對貴盟有極高的期待，因此，不揣冒味的把心裡的想法坦誠的表白供各位先進參酌，期待在各位先進持續的努力下，讓台灣醫療工作者擁有一個更晴朗的藍天。

（醫院醫療服務審查執行會執行長）

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