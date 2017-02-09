自由開講》醫療絕對不是服務業

◎姜冠宇

鑒於近日新任衛福部長陳時中正式上任時重申「醫療是服務業」，引起醫界軒然大波，當官署言論和醫療基層相左，社會又要如何看待這個爭議呢？ 醫療究竟是不是服務業？ 為了讓社會大眾真正認識醫療的本質，筆者還是要正面回覆陳部長的言論。



在美國醫療，有一種急診醫師的兩難，叫做「止痛藥賽局」，因為美國是藥物濫用很嚴重的社會，所以急診醫師常常會面臨止痛藥要不要給予「找藥解癮」的病人。這種病人很聰明，首先他會四處逛醫院，並且避開熟悉的醫師，然後在一個陌生的醫師面前，他會說他對所有其他藥物過敏，堅持只有特定藥物才有效，也就是針對他自己上癮的藥物種類。

台灣整體醫療是災難，不論健保總額對支出端做如何的限制，面對節節高升的醫療需求，基於政治人物不敢得罪選票，只得逃避問題，藉由點值和匿名核刪把成本轉嫁給醫療從業人員，將醫療行為做徹底的「勞動貶值」。（資料照，記者廖振輝攝）

照道理，急診醫師應該可以依照專業判斷要不要給藥，但是美國這樣的國家基本上是崇尚資本主義，服務當然要做到滿意，包含醫療，所以每家醫院都會有病人就診後的「滿意度問卷」，這些找藥解癮的病患可以在這問卷上桶不給藥的急診醫師一刀。針對這個問題，每8位醫師有1位就因為滿意度問卷而被解雇或離職，並且，受制於滿意度問卷的急診醫師應而改變他的療法，病人說需要這個藥，醫師就盡量滿足病人，醫師除了陷自己於過度治療的風險， 也創造了需求，鼓勵更多病人前來拿藥，急診應此而擁塞，拖累真正需要救該救之人的效率。MIT史隆商學院的教授David Mcadams針對美國緊急醫療這現象認為，醫院至少要拿掉滿意度問卷，醫院更應該放棄將病患服務到滿意的服務業思維，才能讓醫師回歸專業判斷，讓醫師專心去做他該做的事：「救人」！

我們來整理以上這個故事所帶來的資訊：



1、 醫療是專業

2、 醫療要盡量避免創造需求

3、 醫療若陷入服務業的「顧客滿意度」思維，會是空前災難



美國緊急醫療是災難，台灣整體醫療更是災難，不論健保總額對支出端做如何的限制，面對節節高升的醫療需求，基於政治人物不敢得罪選票，只得逃避問題，藉由點值和匿名核刪把成本轉嫁給醫療從業人員，將醫療行為做徹底的「勞動貶值」，我做十個二十個等於別的國家做一個，台灣健保被說好是來自台灣醫療起碼對自己的學術還有要求，如果台灣醫療在這種惡性循環下認為根本不值得自我要求跟進國際醫療水準，或是能培育的人才斷層，健保就算做到免費醫療，民眾也不會引以為傲，為政者如果還要醫療做成服務業，那三代健保絕對失敗，健保要撐住被創造的需求，除非企圖更加壓榨醫療。



相信講到這裡，每一個其他正在遭到勞動貶值的專業領域應該也能體會這慘況。每個行業都很重要，在社會上功能都不同，好比人體有不同內臟，腦心肺腎肝腸胃等等，將不同的行業混為一談，就如叫心臟做腎臟的事，生理機制當然會死翹翹，所以我堅持醫療絕對不是服務業，而且說這句話也正是來自我的專業所學和臨床經驗！ 台灣不尊重專業的狀況在你我生活中有目共睹，如果你的專業也遭到當權者或使用者不正確的思維宰制的而偏離專業願景，也請你為捍衛你的專業尊嚴站出來！ 讓社會覺醒每個專業都該受到尊重！

（醫勞盟發言人／醫師）

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