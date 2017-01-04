自由開講》回應對氫能政策的批判

黃伯如

近日，媒體登載一篇批判台灣政府氫能政策的文章，看似引經據典，但實則看在氫能相關業者眼裡，又是一篇所謂的能源專家以舊有的、過時的、缺乏想像與真實理解、甚或隱藏部份資訊的似是而非論述，這些論述在過去這麼多年以來影響了政府部門的政策，不投入資源及能量，以致放任相關產業自生自滅。企業只能秉持台灣企業的不死精神，靠自己努力遠走國際市場，開創出一片天。

幾個對於氫能常見的錯誤觀念與想像，於此先針對三部份嘗試簡單釐清：

台灣許多相關技術已經成熟，有些已成為國際供應鏈，相信有政府的支持以及國際合作，可以發展得更好。（資料照，記者吳俊鋒攝）

1.氫能是極佳的儲電載體，推展太陽能光電及風力發電在缺乏氫燃料電池的組合下，發電效能會大打折扣，這也是氫能為什麼會是蔡總統口中非核家園的戰略選項的原因。推展氫能並非要做為集中式發電，分散式發電才是氫能最重要在能源政策的角色。在台灣地理屬性下，分散式發電應該要成為台灣能源模式的重要思考之一。

2.氫的應用絕非只用在電動車或其他載具，日本全力推展的Ene-Farm家用發電以及大型的定置型燃料電池（SOFC）都是極佳的分散式發電的設備，目前台灣的供氫量甚至有可能在地區設置1MKw的發電站，這些都可以靈活地運用在工廠、工業區、集合式住宅社區等，補充市電的不足。在偏鄉離島甚至能透過與太陽能與風力發電的結合，達到自用電、自發電、自儲電的目標，甚至能做為緊急備防災運用。例如蘭嶼，更是可以以此模式發展為再生能源島。

3. 許多人認為氫能成本高，此話看似不假，但任何生產在需求未被創造出來下，成本都會偏高，而這正是日本為何由上而下推動氫能發展，並以逐年降低補助方式來促成成本的下降及產業的成熟。

台灣許多相關技術已經成熟，有些已成為國際供應鏈，相信在政府的支持以及國際合作的情形下，可以發展得更好、更快速。 許多氫能（燃料電池）業者及推動單位這麼年年來心中最大的感嘆是，台灣的能源政策被一些所謂的能源專家鎖死在集中式發電，並且排除氫能的納入，以致這十幾年來，只能眼睜睜看著日本及歐洲的應用發展不斷壯大，並且讓日本敢大膽宣佈2020年東京奧運將完整呈現氫能社會的真實應用。

如今政府願意宣示投入氫能發展並以國際合作方式推行，無疑是一劑強心針。只但願這些專家們能與時俱進、開放心胸、放下成見，一起讓台灣的潔淨能源社會有實現的一天。

（亞太燃料電池科技股份有限公司總經理助理）

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