自由廣場》軍校生見習是重要一環

◎ 張玲玲

讀到一則新聞，提到四年級軍校生下部隊見習由兩週延長至十八週，並指家長痛批國防部違約騙取入學資格。讀後不禁感慨萬千。

軍校學生向來以能吃苦耐勞為基本要求，見習從兩週延長至十八週，真會導致學生因不願拉長見習時間而選擇退學？更何況，四年級軍校生多數已歷經實習幹部的鍛鍊，理應具備獨當一面的能力，能勝任帶領學弟妹的責任並以身作則。

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這些學生雖尚未正式長駐部隊，但過去三年的軍官養成教育及至少兩個月入伍訓練，應該已讓他們具備「不怕苦、不怕難、不怕死」的精神。這些信念正是當初投考軍校時的理想與抱負所在。反觀部分家長對此政策質疑，不禁讓人思考：是家長低估孩子的能力，還是學生自身對未來軍旅生活有無足夠準備？若僅因見習延長就不適應，如何應付進入部隊後面臨的更大挑戰。

「軍人」不應被視為一份普通「職業」，它是肩負責任與使命的「志業」。未來無論在軍旅生涯還是戰場，都須秉持「犧牲小我、完成大我」的信念，不能只從個人權益的角度計較得失。當前國軍早已走向專業化與國家化，對於個人權益的保障與申訴機制也相對完善。

從另一角度看，見習時間不足就下部隊，也可能導致畢業生因缺乏實務經驗而適應不良，進而引發檢討見習時數的聲浪。與其事後檢討，適度延長見習時間更能確保未來在部隊的適應能力，這應是更為審慎的選擇。

此事反映另一個方向：國軍應考量增加現役優秀士官轉任軍官的比例，從基層選拔優異者送往軍校受訓，畢業後直接「回部隊」任官，如此即能有效避免「下部隊」的適應不良問題。

軍校標榜「升官發財請往他處，貪生畏死勿入斯門」及「國家、責任、榮譽」、「犧牲、團結、奮鬥」的理念，從來都不只是口號，而是應該深刻實踐的價值。無論是哪一所軍校，這個精神都必須代代傳承。

（作者是陸軍備役上校）

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