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自由廣場》畏懼交流民主自由人權 中生團「竄訪」台灣大學

2024/12/04 05:30

◎ 鄧鴻源

馬英九基金會邀請的中國學生參訪團，昨天赴訪台大社科院，台大學生們準備了紙卡和書籍，想和中國學生們交流自由民主人權的價值，並談談新疆、香港、性平、六四天安門、言論自由與台灣主權的議題，可惜中生團匆匆而過，無一人敢駐足「交流」。

中生團先前訪問的各校，師生只知道像看明星般的歡迎中國學生，讚美他們的成就，結果是被中生公開調侃台灣的國家隊是「中國台北」隊！尤有甚者，中國桌球選手馬龍參訪台北市中山女高時高度受歡迎影片，更被中國媒體與社群平台形容猶如進入「盤絲洞」，台灣女學生竟淪為迷惑唐僧的蜘蛛妖精，真是恥辱！

昨天挺身交流的台大生很了不起，他們單刀直入問中生：你們政府有重視自由、民主與人權嗎？這是中生在中國聽不到的訊息，因為中共只灌輸他們「祖國偉大」。

在中國，中生只會聽到中共的官宣「祖國好棒棒」，從基礎建設到太空發展等，中國都高人一等。至於真實的陰暗面，中共政府絕對不讓他們看到，他們也不知道選舉為何物，這也能稱作「人民共和國」？

中生從小被教育，素知國民黨統治大陸時期有多麼專制獨裁與貪污腐敗，蔣介石被中共稱為人民公敵、台灣是中國的、卻渾然不知，在台灣人眼中，其實是如何看待中共的野蠻。倘若失去自由民主與人權，國家和個人的一切成就又有什麼意義？

馬英九應該安排中生參觀忠烈祠、慈湖，讓中生體會中華民國的國旗和國軍儀隊，但馬應該不敢，因為馬英九讓中國國台辦主任陳雲林訪台那次，馬就下令警察動員搶下所有中華民國的國旗。

筆者很為台大學弟妹昨天表現的道德勇氣表現感到驕傲，這才是台大人應有的風範。

（作者是大學教授）

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