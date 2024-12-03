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自由廣場》含笑貶辱台灣 中生公然欺凌 豈可唾面自乾？

2024/12/03 05:30

◎ 姜皇池

在馬前總統邀請下，中國年輕學子訪問團得以來台交流，然就台灣隊近日獲得十二強棒球賽冠軍一事，復旦大學宋姓女學生評說「代表師生訪問團祝賀『中國台北隊』，希望大陸和台灣同胞像中信兄弟英文隊名中的『Brothers』一樣，一起為『祖國』棒球領域更上一層樓」，將台灣貶抑為中國台北，將我國棒球冠軍直接收歸「祖國」成就，在輕聲細語中，傳達中國斬釘斷鐵的統一高調，聽完如此發言，憤怒莫名。今年十月，兩名中國人在西門町藉故滋擾港人活動，兩相比較，這次中生交流團「從事損害我方主權、矮化台灣」之嚴重性，何止倍蓰！政府卻無所作為，令人不解。

吾人贊同兩岸交流，深信「青年代表希望，青年創造明天」，同樣期盼「兩岸青年能有更多機會相識相知、交往交心」，更歡迎中國青年學生到台灣交流學習，「為兩岸青年學生互學互鑒、雙向奔赴創造更多機會」。然客人對主人應有基本禮貌，不能站在台灣的土地上，卻恣意無阻，將中國統戰言論，堂而皇之地在台灣土地上執行。設身處地，若台灣人民在中國高調主張台獨，將會如何？

有人會說，台灣與中國之所以有別，就是對人的尊重與言論自由，任何人都有權暢所欲言，吾人深表贊同，今日若是我國國民在台灣高倡統一，申言立論，成一家之言，自當尊重；可是今日中國訪客來台交流，依法本「應符合我政策立場，秉持對等尊嚴、合於法令規範」，如今做此發言，不是言論自由範疇，而是侵門踏戶的統戰行徑，是用柔軟的發音，傳遞中國統戰的霸道信息，蓄意貶抑台灣國格，既不符對等尊嚴，亦屬不當。

陸委會一再重申「中國大陸人士來台從事各項活動，不得有從事損害我方主權、矮化台灣及違反我國法令之行為，違者將依相關規定處置」、「台灣人熱情好客，但我們不歡迎不知自重的奧客」，而考諸《大陸地區人民進入臺灣地區許可辦法》第十二條第一項第十五款規定：來台交流若「從事違背對等尊嚴原則之不當行為」者，則得撤銷或廢止其許可，並註銷其入出境許可證，今日宋生代表該團如此發言，顯然有違對等尊嚴，且是不當統戰發言，而依上開法規，已是違法行為，政府應採取有效因應作為。

（作者是台大法律系教授）

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