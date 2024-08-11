自由共和國》李昂／首次「國對國」的文化活動～捷克「作家閱讀月 主題國：台灣」

作家李昂受邀參加捷克「作家閱讀月」活動，在布拉格接受專訪。（中央社資料照）

李昂／作家

一、

我有將近四十年的時間，參與國際間的文化活動，但像今年七月如此大規模，有卅一個台灣作家受邀到捷克，參加一整個月「作家閱讀月 主題國：台灣」，還真的是第一次。

這是捷克第一次邀請亞洲國家參加。更重要的是，這是第一次外國對台灣的邀約，以「國對國」的方式來進行，才能夠有這麼大的規模。

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這近四十年間，先是正逢中國開始對外開放，文革相關的作品吸引大量注意；接下來大國崛起，增加中國創作者的能見度。

我被當時的新聞局禁書，更絕非台灣官方屬意的作家，多半只有靠外國單位、與個別外國人士邀約，才有機會參與。

至於台灣與外國「官方」的合作，基本上可說窒礙難行。因而有機會，了解這些活動的眉角，即便以文化的形式呈現，其實也充滿政治。

所以看到這次捷克的活動，能有高達卅一個台灣作家參加，我必得要十分「老土」的承認，現在才真正明白，為什麼以前我參加國際活動，中國常常都是領導帶著大批二、三十個作家出席。而我，基本上就孤伶伶的只有我一人。

因為，他們是以「國家」的名義來參加，而國家代表隊，如果當事國中國願意，本來就可以有這麼多名額。

當時還「老土」的以為，出動這麼多中國國家屬意的官方領導、作家，再配合極少數一兩個主辨國想邀請的作家，是因為要cover那一兩個有點異議色彩的作家。

如此龐大的陣容，讓這一兩個有點異議色彩的作家，自知分寸，也發揮不了作用。

直到這回台灣可以有卅一個作家參與，而且活動名稱就叫——

作家閱讀月 主題「國」台灣。

回想過往經驗，才暸解到主題國，人家就是能有這樣的陣仗！套一句現在流行的話：有國，就能任性。

心中百感交集。

二、

捷克這個作家閱讀月，已經辦了廿五年，主辦的單位是捷克的風車出版社（Větrné mlýny Ltd.），由Pavel Řehořík和Petr Minařík兩位先生主持。

這次一起協辦的，有捷克總統Petr Pavel、捷克文化部長Martin Baxa、捷克參議長韋德齊、捷克眾議長艾達莫娃、布爾諾市長Markéta Vaňková 。

明確是官方而非只是私人出版社的活動。

至於台灣方面，一開始，是台文館與捷克漢學家路丹妮教授有初步聯繫，但是台文館沒有這麼龐大的經費。之後，這個案子到了文化部手中，因為太史無前例了，據說當時的文化部長史哲，還問了一句：不會是詐騙集團吧！

雙方談妥後，我們作為主賓國，七月整個月都由一個台灣作家搭配一個捷克作家，到幾個重點城市巡迴：捷克第二大城布爾諾Brno，和奧斯特拉瓦Ostrava。

斯洛伐克第二大城科希策Košice，和首都布拉提斯拉瓦Bratislava。

所以，其實是包含捷克和斯洛伐克兩個國家。

三、

我被安排七月一日作整個活動開場，但六月底在布拉格先有一埸記者會。在哈維爾圖書館，電視台現場直播。我和陳思宏出席，捷克方面路丹妮教授談台灣文學。

首先駐捷克代表處的柯良叡代表致詞，希望雙方在文學中找到彼此、更了解對方。主持人是資深媒體、文化人Petr Vizina。問了兩個重要的問題，一個是談鬼，另一個是寫作上對台灣局勢相關的看法。

多年來我寫女人與鬼，在報仇上，女鬼作到女人作不到的。文化差異當然立時表現無遺，我談到最近要出版的小說「神靈集聚」的孟婆湯、冥河，口譯對此毫無知悉，還勞駕陳思宏和路丹妮幫忙解釋。

我提到八○年代米蘭．昆德拉被介紹到台灣，深刻影響我寫作政治題材。我對政治的多年關注，當然憂心台灣現狀。

以「神靈集聚」小說結尾在一起超度過往中國大陸前來征戰客死海邊的亡靈，我問現場聽眾：「你們想他們會願意被超度回家嗎？」

小說裡儀式中斷，也是我的心聲吧！

這篇文章以及下星期的下篇，都是由我的觀點和觀察來寫作。我會著重官方的部分，來分析「國對國」。

中國的「反分裂法」公佈了更多處罰的細節，因為可能事關敏感的政治問題，作家們的談話我完全不引述，不希望替旁人製造不必要糾紛。

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