自由廣場》郭智輝是經濟部長

◎ 譚耀南

郭智輝以產業大老之尊，擔任賴政府的經濟部長，各界一片叫好，都引頸期盼郭部長能以企業界的創新思維，為新政府注入新氣象。今年是美國的大選年，美國的政經情勢以及美中關係，都牽動台美關係的發展，對台灣長期的生存發展，至關重要。經濟部的業務包山包海，其中和美方的溝通，以及產業政策及執行面的相對應調整，向來都是重中之重，接下來更面臨關鍵性的挑戰。不過郭部長近期對一些重要議題的發言，令人擔憂。

郭部長多次受訪時提到「境外關內」政策，並在美國設立海外製造園區，「與當地政府合組一家服務公司，協助業者投資盡早落地、洽談稅務等議題」。在回應媒體問到若川普當選，對台灣提高關稅要如何因應的問題，郭智輝說「境外關內策略正好可順應時局發展，解決高關稅問題」。他提出由政府出資廿五％成立大貿易商社，用大貿易商的方式協助企業拓展貿易。郭智輝認為川普提出台灣應為防衛負擔費用（pay for defense）的說法，是因為「我們台灣自己（在華府）的lobbying不夠」，他說業界加上經濟部在華府只有六個人，「影響力還是太弱」。

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郭智輝是經濟部長，不是崇越集團的會長或公協會的理事長，他的一言一行，都是代表政府；他提出的說法，都應該是政府經過跨部會協調而訂出的政策。容我們用這個標準來檢證郭部長。

首先，所謂「境外關內」究竟是什麼，相信絕大多數人都很難理解，任何政策若三番兩次說明，大家都聽不懂，就不會是一個好政策。到美國設立海外製造園區這樣「境外關內」的政策，有和華府溝通、經美方同意嗎？這樣的做法，可以解決若川普當選對台灣的商品提高關稅嗎？退一萬步來說，經濟部和國發會、財政部、外交部等部會協調過嗎？行政院同意或知悉嗎？這是政府的既定政策嗎？

至於所謂由政府主導設立大貿易商的想法，更值得商榷。半導體供應鏈跟著台積電去美國及他國發展，毫無問題，且已經在做了，不過由政府做莊成立大貿易商，並試圖用類似自由貿易區概念的海外園區來處理台美投資及貿易的議題，絕對是提油救火、大錯特錯！就我長期跟美方智庫和兩黨官員互動的經驗，我非常確定這種由政府主導的大貿易商、海外園區之類的概念，都是川普陣營及現在的拜登政府最不願見到的所謂「外國政府以自由貿易之名的技術性規避手段」，對台美經貿關係的發展，不論是現在或未來都沒有好處。

至於郭部長提到，我們台灣在華府的遊說不夠、影響力太弱。希望郭智輝是指台灣的企業界在美國的遊說，而不是指政府。美國法律明文禁止外國政府或相關機構在美國進行遊說，外國企業的遊說也有諸多限制。經濟部長的公開發言若明顯違反美國法律，會成為台美間的準外交及法律議題。

（作者為美國華府執業律師）

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