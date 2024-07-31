社論》從「女性拯救美國民主」談起

賀錦麗可望代表民主黨出征，令人想起二○一六的希拉蕊。有趣的是，希拉蕊、賀錦麗的對手，都是川普。十一月五日，假使川普當選，他將創紀錄兩次擊敗女性對手。假使他功敗垂成，則將留下首位被「雌伏」的歷史。當然，更大的意義在於，美國終於出現女性總統，而且，還是首位擔任副總統的黑人和亞裔。不同的結果，意味美國式民主的不同走向。在此之前，紐約時報的一篇專論感慨說：在美國，女性仍然沒有享受到與男性完全平等的待遇，但我們最近確實一直在依靠她們來拯救美國的民主。

長期以來，政治這個行業，男性總是被視為主角，女性只配花瓶角色。這一點，在專制國家特別明顯。對岸的中國，權力高層清一色男性，女性連點綴的角色也不可得。毛澤東時代，女性紅透半邊天，至少口號高唱入雲。改革開放，至少還有幾朵紅花陪襯綠葉。而今，習近平時代也不演了，彭帥事件在國際矚目下，被蓋黑布。民主世界，則有不同的場景。最明顯的是，歐洲領袖，女力崛起，這跟女性教育程度提高、擁有經濟自主能力、兩性平權觀念普及、數位工具取代傳統勞力、女性打破第二性迷思等不無關係。

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比起農業社會、工業初期，女性在如今的台灣，早已不讓鬚眉。從家庭到職場，從企業主管到民選公職，女力都在持續上升，這是社會進步的指標，也告訴男性必須與時俱進，莫再習於父權社會的既得利益。社會總是領先政治，今天台灣的政治領域，女性的空間還正在擴張。政治的領導階層，基本上仍是男性世界，甚至有政黨領袖充滿物化女性潛意識；好一點的是，深知尊重女性的政治正確，但講到權力仍是男性一把抓，好康輪不到女性。某黨，好不容易出了一個女性總統候選人，不久卻硬生生被換下去。該黨還曾有女性副總統候選人，陷入炒作軍宅醜聞，社會形象狼狽不堪。這次，某黨千挑萬選一個女性副總統候選人，卻仍不脫「寄生財團」模式。其實，這些政黨內部，不是沒有花木蘭，只不過，她們無法突破父權的玻璃天花板。

即使民主先進的美國，政壇也不乏貶低女性者。川普副手范斯，就曾公開批評賀錦麗等沒生小孩的民主黨女性和美國的未來毫無關聯，反正她們沒有子嗣，並挖苦她們是「沒有子女只有貓相伴的女人」。其實，賀錦麗有兩位繼子，所以有人反批歧視言論：如果賀錦麗是個男人，就不會受到這種質疑，她有沒有子女根本就不會被拿出來討論。反觀台灣，也有政黨領袖，一方面聘請漂亮的女性發言人，一方面批評它黨女性候選人年輕又漂亮坐櫃檯差不多啦，物化女性習慣成自然。朝野對性騷案的處理，也很容易高下立判。

還好，台灣的領先指標，全球都看得到。二○一六，二○二○，台灣選出女性總統。二○二四，台灣仍產生女性副總統。別忘了，二○○○，台灣早已經出現女性副總統。而且，這三位女性都未婚，但無礙她們履行公職。誠然，這並不完全意味她們所屬的政黨，整體性地達到兩性平權的標準。不過，至少這些可以視為領先指標，只要台灣的民主往前走，此一指標將更廣泛地落實。亞洲的民主鄰國，至今也只有韓國，朴槿惠曇花一現，而美國還在此一指標之後，所以我們的成就，二三○○萬人不可妄自菲薄。女力及其思維，往往有男力及其思維不及之處，男性無法妥處的國內與全球議題，也許女性可以提供不同的路徑圖。馮德萊恩，本月中旬連任歐盟執委會主席，她的路線迥異於梅克爾。歐洲女力，不僅於此，但願會為全球事務注入新活力。

話說回來，男性有人性，女性也有人性，政治操守非關男女。台灣的專業女性、政治女主角，不少也經常觸犯男性同行之惡。前述炒作軍宅者，長年致力於性別平等工作，但又如何？前述被撤換總統候選人資格者，係因主張一中同表的急統論述、不能說ROC與PRC同時存在的兩國論，嚴重偏離台灣主流民意。某黨女市長，立委任內詐領助理費，近日貪污案一審判決有罪並停職。只能說，真正的男女平權，兩性都不能再訴諸性別差異。民主法治，人人平等，男女亦然。現在的家庭，兄弟姊妹條件均等之下，姊妹可能更有能力。妨礙女力發揮，乃社會的損失。光從家庭經驗，就足以說明，不論職場或政治，男性及早告別父權陋習，反而有利提升長期競爭力。

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