自由廣場》（林保華專欄）中國的根本問題在哪裡？

中共二十屆三中全會正在召開。從一九七八年十一屆三中全會開始改革開放，每一屆的三中全會主題都是推出新的改革藍圖。然而自從鄧小平在一九八○年代後期的「政左經右」以來，尤其是六四屠殺以來，所謂改革開放已經只限於經濟部分。

馬克思主義哲學有重要的一條基本原理，那就是基礎和上層建築的關係問題，簡單來說就是「基礎決定上層建築，上層建築又對基礎有反作用力」，這叫做「辯證」關係。什麼是基礎？那就是社會發展到某一階段的生產力與生產關係，也就是經濟基礎；上層建築是基建於這個基礎之上的政治、法律等制度。也就是基礎的變化，上層建築也要有適應這個變化的改變來服務於這個經濟基礎；然而這個變化不是被動的，上層建築也可以主動帶領基礎的變化。「政左經右」扭曲了這個關係。

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中國的改革開放，就是基礎開始變化了，出現私有制，所以上層建築也要隨著變化，憲法就從全民所有制與集體所有制的經濟制度，再提出要保護私有制度，形成多種經濟成分並存的局面。如果中國要「走資」，憲法就要進一步修改為資本主義主導憲法，那就是以「私有」為主的資本主義經濟，帶動基礎的進一步改造。然而共產黨又要私有經濟的發展，又要國有經濟起主導作用，限制私有經濟的發展，於是在一九九二年中共十四大創造了「具有中國特色的社會主義市場經濟」，用左的社會主義來框住市場經濟，又如何能真正走資？

其後雖然江澤民、曾慶紅等人用資本家可入黨、黨員可做資本家，藉以模糊階級關係，讓官二代轉型為資本家，但都缺乏魄力改變共產黨的名字與修改憲法，胡錦濤更是膽小守成，到了習近平，其大刀闊斧卻是「國進民退」，將上層建築不斷左化，迫使經濟基礎無法維持原狀而向左傾斜，形成政左經也左。西方國家對中國「走資」的迷夢終於被粉碎了。

但中國的經濟基礎有部分已融入世界，想要退出也不容易，形成中國目前的矛盾混亂局面。例如要打倒美帝國主義，又要美國的高級晶片；不許外資進入中國的電訊、媒體領域，又要大力傾銷中國的產能過剩產品。花言巧語可以騙人一時，要長期騙人就不可能；這就形成中國與美國的貿易戰，並且發展到其他國家，包括與非洲國家也出現衝突。所以即使察覺自力更生與經濟「單循環」已不可能，從而再喊出「雙循環」也難實現，因為即使再開放外資，卻因推行間諜法、反分裂法且搜查抓人，而嚇跑了外資。

所以二十屆三中全會解決不了這些問題。由於習近平的左傾政治路線，我認為中國不如再恢復計畫經濟，這樣就不會產能過剩，也不必以美元作為結算單位，中美經濟脫鉤，中國從網路到經濟自成一格，並且拉進俄羅斯、北韓與若干中東與非洲國家，形成兩大陣營的對立。否則，就老老實實遵從現有國際秩序，不要搞鬥爭哲學那一套。

（作者林保華是資深時事評論員）

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