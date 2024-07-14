自由共和國》許釗滂／成功捕捉蘭嶼「黑色綬帶鳥」育雛

成功地捕捉到了蘭嶼「黑色綬帶鳥」育雛的珍貴畫面（許釗滂作品）

許釗滂／攝影家

在蘭嶼拍到「巴丹綠繡眼」。這是一份來自大自然的禮物。（許釗滂作品）

在蘭嶼拍到「蘭嶼角鴞」。這是一份來自大自然的禮物。（許釗滂作品）

拍攝的旅程中，我差一點中暑，但這次的辛苦卻是值得的。三年來，我夢想著能夠親眼目睹並記錄下蘭嶼「黑色綬帶鳥」的育雛過程。今年，南部的鳥友特別通知我這一罕見的機會，我便毫不猶豫地即刻啟程，前往蘭嶼。

成功地捕捉到了蘭嶼「黑色綬帶鳥」育雛的珍貴畫面（許釗滂作品）

躲叢林4天 忍受酷熱與蚊蟲

成功地捕捉到了蘭嶼「黑色綬帶鳥」育雛的珍貴畫面（許釗滂作品）

在蘭嶼的四天拍攝過程中，我躲在叢林裡，面對著悶熱和蚊蟲的侵擾。這是一個極其艱難的挑戰，也是我拍攝歷年來最熱的一次。這種酷熱的天氣讓我深刻感受到氣候變遷和地球暖化的影響。

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隨著氣候變化日益加劇，生物的棲息地受到嚴重威脅。這次的經歷不僅是對我拍攝技術的考驗，更是對我內心深處的一次警醒。

我們必須更加重視環境保護，減少對自然的破壞，否則我們將失去更多珍貴的生態資源！

最終，成功地捕捉到了蘭嶼「黑色綬帶鳥」育雛的珍貴畫面，也拍到「蘭嶼角鴞」及「巴丹綠繡眼」等。這是一份來自大自然的禮物，也是對我多年努力的最好回報。我希望通過這些影像，能夠喚起更多人對保護環境的重視，讓我們共同努力，為地球的未來盡一份心力。

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