自由廣場》恣意漲公糧價，愛之適足以害之！

◎ 胡巖

報載，國眾兩黨挾立院多數優勢，聯手將公糧收購價提高8元並逕付二讀，農業部長陳駿季表示，提高公糧價格8元降會造成三輸的後果，呼籲在野立委應謹慎三思。

筆者從小在農村長大，從農家子弟立場出發，當然希望公糧價格越高越好，以增加農民收入，然而仔細研讀陳部長的解析之後，深深覺得農業部的見解深入且正確，倘若只見樹而不見林的恣意調高公糧收購價格，恐會造成愛之適足以害之的結局！

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首先，目前繳公糧的稻米只佔農民收成的三成，屬少數，而且有些小農因耕地過小，還是由糧商代繳，想要達成提高公糧價格以增加農民收入的效用不大，然而根據過往的經驗，調高公糧價格，立即造成百物上漲，農民未蒙其利，全民先受其害，此乃第一輸。

其次，國內米價上漲，農民搶種，米糧的品質隨之下降，反而讓國外進口米有了搶佔市場的機會，在價格戰的競逐下，米製品業者勢必出現「排內納外」的現象，就長期來說，這絕非農民所樂見的結果。

再者，調高公糧價格，將會出現類似「菜金菜土」的現象，私糧隨著公糧水漲船高，農民見獵心喜，大面積搶種，結果就會步上搶種高麗菜的後塵，結果是米市崩盤，米價從此乏人問津，此乃第三輸，試問：這是造福農民的作法嗎？

最後，依照藍白立委提案調高公糧價格，將增加政府公帑100多億的支出，如果這項支出可以照顧農民，那當花則花，但事實是，不但無法造福農民，反而造成多輸的結果，如此一來，豈不是賠了夫人又折兵？難道不應三思而後行？

國眾立委強行通過調高公糧價格，還有一個後遺症，那就是此例一開，未來所有產業將會比照辦理，凡是想提高價格，只要透過立委喊價就好，如此等於架空主管部會，潘朵拉的盒子隨意打開，後患無窮，且難以善後，而主張的立委卻又不必負責，既不合理，又違反權責相當的原理原則。

公糧收購價格不是不能調漲，而是應循序漸進，不應為了討好農民而大調特調，最後反而害了農民，筆者呼籲在野黨立委們平心靜氣聽聽陳駿季部長所再三強調的，隨意調高公糧價格，將造成物價跟漲、進口米搶市和米價崩盤等後果，希望在野立委切莫一意孤行，造成愛之適足以害之的結果！

（作者是國小退休教師）

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