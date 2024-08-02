林修民 半導體看天下》好想贏台灣啊～韓國鄉民錯付三星？

三星堪稱韓國的樣板，三星一家公司市值高達韓國股市的20%，知名度更是韓國在世界上的代表，而近年來半導體股受惠於人工智慧的風潮，三星股價漲幅不但跟Nvidia完全脫鉤，連晶圓代工的競爭對手台積電都遠遠不如，甚至拿手的記憶體在股價漲幅也看不到競爭對手美光和海力士的車尾燈，這叫韓國廣大的股民如何吞得下去?

◎林修民

韓國三星電子（Samsung）創社成立55年來，本月（2024年7月）首次面臨大型罷工，8日到11日約有6500人參與行動，大罷工的最後一天（7月10日），工會再度重申訴求，包括所有成員平均加薪3.5%、改善獎金政策、並增加1天休假，同時要求三星同意賠償工人在罷工期間的任何薪資損失。但經營層對於他們的訴求未展現出任何對話意圖，因此工會決定無限期延長罷工時間。

韓國三星電子（Samsung）創社成立55年來，2024年7月首次面臨大型罷工。（彭博檔案照）

三星創社55年來 7月首次面臨大型罷工

但韓國民意似乎不完全贊同三星員工的訴求，至少廣大的韓國股民不這樣認為。因為三星堪稱韓國的樣板，三星一家公司市值高達韓國股市的20%，知名度更是韓國在世界上的代表，而近年來半導體股受惠於人工智慧的風潮，三星股價漲幅不但跟Nvidia完全脫鉤，連晶圓代工的競爭對手台積電都遠遠不如，甚至拿手的記憶體在股價漲幅也看不到競爭對手美光和海力士的車尾燈，這叫韓國廣大的股民如何吞得下去?

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三星之所以可以成為韓國在全球的樣板，就是因為其事業體龐大。

（路透檔案照）

三星堪稱韓國樣板 但近來股價表現落後競爭對手

三星之所以可以成為韓國在全球的樣板，就是因為其事業體龐大，不光是電子業本身，三星集團更橫跨鋼鐵、金融證券、生技醫療保險等行業。其實光三星電子本身就已經跟半導體過去數十年專業分工趨勢完全相反，在其他競爭對手朝向專業設計與製造分家時，三星電子不但堅持自行設計和製造半導體，甚至還有自有終端品牌三星手機，三星家電等。

這樣通通自己來當然有肥水不落外人田，上下游的整合成本最佳化的優勢，但缺點就是會到處樹敵，故最近另一則新聞聽說也震撼了韓國鄉民，韓國海力士生產下一代高頻寬記憶體（High Bandwidth Memory/HBM 4）時，居然跑去跟台灣的台積電合作，而且海力士今年還首次參加台灣的台北國際電腦展（Computex 2024），其CEO也預計首次在9月的台灣半導體展（SEMI Taiwan）發表專題演說。本來海力士和台積電就是三星的競爭對手，在商言商，也沒有甚麼好奇怪的。

而像三星這樣多種不相關經營事業在同一家公司的好處就是可以互相拉抬，賺錢的產品支撐未來有成長性的發展項目，例如過去用市占第一名的DRAM產品來力挺晶圓代工事業與台積電競爭，但這也有缺點，萬一被支撐的項目一直起不來，而原先順風順水的項目又開始遇到逆風，就可能會遇到公司最慘的狀況。

過去兩年DRAM不怎麼好，加上晶圓代工持續落後台積電，逼迫三星會長下令三星高階主管周休只能一天，其實這只是反映出三星今年真的遇到不少麻煩，因為半導體公司高階主管基本上都是全年無休，就算在家休息也是不時察看手機指揮事務，但這種宣示要是用在基層員工身上，那可是會大爆炸的。

眾多韓國鄉民們，看著韓國三星已經落後台灣台積電的重要時刻，許多員工居然開始大罷工，鄉民小股東的憤怒可想而知。（美聯檔案照）

落後台積電還搞大罷工 韓國鄉民小股東忿忿不平

三星基層員工累積足夠的不滿開啟了創社以來第一次的大罷工，而看著三星股價沒有起色，卻見競爭對手紛紛飛黃騰達的眾多韓國鄉民們，看著韓國三星已經落後台灣台積電的重要時刻，許多員工居然開始大罷工，等於是看著台積電的車尾燈繼續揚塵而去，鄉民小股東的憤怒可想而知，就算沒有三星持股，一般韓國鄉民也不見的認同等於韓國在國際上的招牌-三星電子其員工的罷工行為，這是因為韓國人民天生的民族性。

每個國家都有不同的文化，韓國人民的自尊性非常強悍，在亞洲、他們自認是第一，不要說把台灣放在眼裡，恐怕也不把日本放在眼裡。特別過去二戰前被日本殖民的這段歷史，更是韓國民眾難忘的過去，從今年（2024）韓國拍的抗日電影「破墓」成為韓國第一個破千萬觀影人次電影和去年上映的電影「沒有國家的冠軍」-描述韓國被日本殖民和被國際打壓的史實電影都取得不錯的成績可知一二。在民族意識下、三星員工的罷工行為很難取得韓國民意的支持。

上述員工跟股東之間的對立，集團金雞母記憶體遇到美光的挑戰和落後台積電等挑戰正考驗三星集團第三代接班人李在鎔的智慧，企業經營不可能永遠順風，總是有逆風低谷的時候，美國的蘋果，甚至日本的SONY都經歷過低潮才再度浴火重生，能不能當三星的平井一夫就看看李在鎔的手腕了。

（作者為科技專欄作家）

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