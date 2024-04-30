自由廣場》台灣，絕不允許國民黨鎖在中國

◎ 林逸民

自選前夏立言，選後輪到馬英九，接下來又是傅崐萁，國民黨人一個接著一個絡繹不絕前往中國「進京朝拜」，傅崐萁甚至還當眾成為小米汽車的銷售員，自貶身價到如此可悲的地步，換來文旦出口，共機騷擾還變本加厲，根本沒有比較和平，「花蓮王」的尊嚴就只值文旦。

馬英九更是可悲，還要特別「口誤」才能把講稿中的「中華民族」說成「中華民國」，藉此偷渡而洋洋得意，殊不知連中華民國都不敢、不可在中國面前公開說，要搞這種假裝口誤。

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台灣人民眼睛雪亮：中共根本不接受中華民國，馬英九幻想中華民國可以帶來兩岸和平，簡直脫離現實到極點。中共認定自己滅亡中華民國繼承中國正統，若說中華民國還在，根本是要顛覆中共統治正當性。

國民黨接連訪中，提出的說詞是：要遞出橄欖枝，創造和平。這種說詞簡直井底之蛙，環顧世界，當前為何印太衝突直線升高，主因是中國在南海向多國挑釁、屢屢威脅日本、和印度在邊界興兵，並與美、澳挑起貿易戰，於是才有美國為首，串聯自印度到澳洲，遠至英國、加拿大也加入，印太一同對抗中國的連線。

原本歐洲國家許多還首鼠兩端甚至親中，但是俄烏戰爭開打後，中國竟然力挺歐洲國家最大威脅俄國，使得歐洲國家也加入反中。這些都與台灣無關，是中國自己強挑世界。台灣的在野黨跑去跟中國朝貢，豈有可能讓俄烏、南海和平？

國民黨的說詞，就有如假設第二次世界大戰前，奧地利竟然認為只要自己快點被德國併吞，就不會發生第二次世界大戰一樣。可說昧於國際事實到極點。

這種不切實際的想法不僅無用，而且有害，中國於二○○五年惡狠狠地頒布《反分裂國家法》，其中貽笑大方的竟然逕自規定「台灣屬於中國」，要是國內法可以這樣立，中國不如乾脆直接立法「地球屬於中國」不是更好？台灣有獨立主權，中國對台灣沒有任何管轄能力，這樣立法只是自取其辱而已。

但是，若國民黨一個個跑去中國，服從中國的法律，導致國際上認定台灣屬於中國，那麼將導致中國對台灣做任何事都是「內政」，各國不會干預，台灣到時受到欺負也呼救無門。因此，台灣必須要大聲告訴國際，台灣是台灣，中國是中國，中國不得侵略台灣。國民黨卻成為台灣國家安全的破口。

幸好歐美主要國家，如今以美國為首，都是認定台灣是台灣，與中國無關，所以國民黨破壞台灣主權的詭計無法得逞。全台灣人民也要睜開雪亮的眼睛，唾棄國民黨這種賣國求榮的行為，絕不允許國民黨害台灣被鎖在中國。

（作者為福和會理事長、台灣聯合國協進會理事長）

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