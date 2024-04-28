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自由廣場》從宏國白蝦看傅崐萁們

2024/04/28 05:30

◎ 吳哲文

就在花蓮餘震不斷，多少人希望中國國民黨立院黨團總召傅崐萁能夠懸崖勒馬，專心於花蓮災後重建、暫緩或甚至取消訪問中國計畫的此時，傅大總召依然帶著同黨16名立委，前往中國首都北京盼獲中國黨政高層垂青。

但中國經濟形勢近年一洩千里，房地產產業與房價崩盤、外資大量撤離，中國失業人口劇增，慘遭高房價套牢、收入卻在縮水，中國整體內需消費力持續低迷、甚至實質衰退，也連累對中國心存不切實際幻想的邦交國。

例如，宏都拉斯去年3月與台灣斷交，轉與中華人民共和國建交後，宏國白蝦養殖業原本期待藉此打開中國市場，誰知中宏FTA進展緩慢，中國的收購價更只有台灣的一半，宏國白蝦養殖業因而重創、10多萬人面臨失業，宏國政府卻要業者自謀出路，讓業者欲哭無淚。

看看宏國的慘痛教訓，中國可以今天為政治目的讓特定國家或地區對它產生幻想，以為可以賣出農產品，也可以明天就用各種藉口片面中斷，近年日本及澳洲等國也不乏慘痛教訓，傅大總召及藍營立委還真以為中國市場是台灣農產品的活路？像日本的帆立貝般，被中國以莫須有的核污水為由禁止進口後，改以世界各國為市場腹地、改進產銷打開銷路，和反覆無常的政權保持距離，迎向更廣大的全球市場，這對台灣才是最好的！

（作者是服務業、兼業作家）

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