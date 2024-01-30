晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》國會第一大黨接受第一小黨「面試」？

2024/01/30 05:30

◎ 方復權

國民黨簡直令人失望，大選前的藍白合被民眾黨修理得無以復加，「慘無人道」，選後國會三黨不過半，國民黨為了爭取立法院正副院長寶座，竟然以五十二席最大黨之姿，報名參加民眾黨要求的「面試」，方便爭取合作，真是情何以堪！

民眾黨主席柯文哲選前接受《天下》雜誌專訪，表示這場大選是新政治與傳統勢力的角力，還放話「輸贏不重要，改變台灣歷史才重要。」結果真如他所言，以一個八席不分區立委的小黨，竟然把國會第一大黨玩弄於股掌之間，來個權力分贓，創下台灣政壇歷史。

更耐人尋味和驚訝的是，選前柯文哲羞辱並折損了國民黨二○二四總統參選人侯友宜，搞到侯的本命區和出生地選票難看，選後「面試」二○二○國民黨總統參選人韓國瑜，此時的黨主席朱立倫曾經代表國民黨參選二○一六總統大選，連續三位帶職參選的六都市長竟然被前台北市長、僅僅四年的黨主席耍得團團轉，真是台灣奇蹟。放眼國內政壇，唯有國民黨能一而再、再而三忍受這「胯下之辱」，令人甘拜下風，佩服得五體投地。

國民黨高層一直沒警覺，背後有一股由學者、專家、名嘴和媒體所形成的「實驗小組」，蹉跎著百年大黨。「民眾」最終會唾棄這個黨，因為缺智慧、沒骨氣、失方向，經年累月飲鴆止渴，「無半撇」！

（作者從事國際貿易）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

編輯精選

政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書