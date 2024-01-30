自由廣場》國會第一大黨接受第一小黨「面試」？

◎ 方復權

國民黨簡直令人失望，大選前的藍白合被民眾黨修理得無以復加，「慘無人道」，選後國會三黨不過半，國民黨為了爭取立法院正副院長寶座，竟然以五十二席最大黨之姿，報名參加民眾黨要求的「面試」，方便爭取合作，真是情何以堪！

民眾黨主席柯文哲選前接受《天下》雜誌專訪，表示這場大選是新政治與傳統勢力的角力，還放話「輸贏不重要，改變台灣歷史才重要。」結果真如他所言，以一個八席不分區立委的小黨，竟然把國會第一大黨玩弄於股掌之間，來個權力分贓，創下台灣政壇歷史。

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更耐人尋味和驚訝的是，選前柯文哲羞辱並折損了國民黨二○二四總統參選人侯友宜，搞到侯的本命區和出生地選票難看，選後「面試」二○二○國民黨總統參選人韓國瑜，此時的黨主席朱立倫曾經代表國民黨參選二○一六總統大選，連續三位帶職參選的六都市長竟然被前台北市長、僅僅四年的黨主席耍得團團轉，真是台灣奇蹟。放眼國內政壇，唯有國民黨能一而再、再而三忍受這「胯下之辱」，令人甘拜下風，佩服得五體投地。

國民黨高層一直沒警覺，背後有一股由學者、專家、名嘴和媒體所形成的「實驗小組」，蹉跎著百年大黨。「民眾」最終會唾棄這個黨，因為缺智慧、沒骨氣、失方向，經年累月飲鴆止渴，「無半撇」！

（作者從事國際貿易）

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