自由廣場》川普2.0來勢洶洶 以安倍晉三為師

◎ 陳永昌

美國前總統川普在共和黨初選頻傳捷報，捲土重來的川普二．○勢不可擋，各國紛紛預做準備。

日相岸田文雄四月將赴美國是訪問，東京當局雙管齊下，同時透過自民黨系統與川普陣營接觸。自民黨副總裁麻生太郎日前訪華府，為岸田美國行鋪路，見到川普時期任駐日大使的參議員哈格蒂，雙方將保持對話管道。

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麻生在安倍內閣長期擔任副首相，多次在安倍與川普會晤時作陪。日本《朝日新聞》報導，除辭世的安倍外，麻生是川普唯一有印象的日本政治人物。安倍與川普兩人正式會談共十四次、電話會議卅七次，再加上五回高爾夫球敘，安倍留下的豐厚外交遺產，是日本應對川普二．○的最有力籌碼。

二○一六年十一月十七日，川普當選總統後不到十天，安倍趁出席秘魯APEC領袖峰會前趕往紐約，送上高爾夫球桿作為伴手禮，是川普會見的首位外國元首。安倍深諳川普一人決策模式，全力經營關係。

二○一九年五月，川普任內二度訪日，成為令和新時代首位接待的國賓。川普一抵日，安倍就親自開車載他切磋球技，還找來世界高球名人堂的日本傳奇球星青木功陪打。最高潮則在國技館觀賞大相撲比賽，破例安排川普伉儷坐在土俵前方特設沙發，特製卅公斤重的美國總統盃大獎座由川普親授。兩人好交情確實營造美日良好談判氣氛。

安倍卸任後透露，正是在川普就任前的首次會談，他透過詳細資料分析中共軍事擴張威脅，成功說服川普改變撤軍想法並接納印太戰略倡議，朝「台灣有事就是日本有事，也就是美日同盟有事」的美日台安保格局推進一大步。

同樣出於對川普二．○不可預測性的擔心，加拿大總理杜魯道也指派兩名部長帶領任務編組，研議因應策略。與美關係最密切的加、日都不敢輕忽，未雨綢繆，台灣沒有落後本錢，賴蕭新團隊要加快步伐。

（作者為企業專業經理人）

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