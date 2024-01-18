社論》白色力量的起點或頂點？

二○二四大決戰，賴清德打破「八年魔咒」，但民進黨失去國會多數地位。侯友宜，選後立即歸建新北市政府，重拾「侯侯做代誌」路數。民眾黨，區域立委全軍覆沒，不分區立委八席，成為藍綠都未過半的關鍵少數，日前對藍綠提出國會合作條件，儼然奇貨可居。從藍白合破局到棄保，白色力量仍能挺住基本盤，有些評論看好後勢，柯本人也表達四年後再戰的鬥志。這股第三勢力前景如何，確實值得觀察。

曾幾何時，宋楚瑜興衰殷鑑不遠，白色力量的勢頭還瞠乎其後。但白色力量，畢竟不同於以往的小黨。柯文哲，從政治素人參與選舉，受益於民進黨支持。二○一四當選首都市長，政治光譜很快就開始位移，他自稱：中國那方面一直要他選總統。表現出來的是，他與綠營漸行漸遠。與此同時，開始與北京「兩岸一家親」，這次大選藍白合差點成局，只是，柯簽字畫押之後，隔天就耍賴。此後，藍綠白三腳督，一路走到一月十三日。簡略回顧，他的政治路，就是輾轉「寄生綠營」、「寄生藍營」，靠勢壯大自己再自成一軍。薑是老的辣，柯寄生失敗的，可能就是郭董吧！

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所以說，白色力量不是純白，而是不同色調並存的白，中心思想則跟著柯的感覺走。這個一人黨，網羅國、民兩黨，親民黨，台聯黨，時代力量，統促黨，一邊一國，族繁不及備載，這算超越或湊合藍綠？大家自行判斷。這樣的多元組合，風險之一是內部互相掣肘，風險之二是柯才是唯一必要，「他一辭可能黨就四分五裂了」，話講得相當傳神。當然，柯也要小心翼翼，黃珊珊、黃國昌都不是省油的燈，前者被外界認為應對藍白協議破局負責，後者讓時代力量幾乎歸零。不分區兩年條款，是不是柯預先設計的保命符？

「政治柯學」，沒有永恆不變的價值，只有實用至上的策略。他的訴求對象，從綠營支持者、藍營支持者到討厭藍綠者，隨時可以轉變，維持支持度最重要，誰是支持者是次要。這次大選，有人分析一個現象，柯對年輕世代頗具吸引力，四年後更多年輕首投族，柯的二○二八不可小看。這種分析忽略了，四年後有些現在的支持者變成熟了，相當一部分會離開這個信仰圈。而且，少子化使然，年輕世代的白色支持者，將面臨兵源短缺的問題。加減乘除，四年後的柯文哲，可能還是現在的支持度，也說不定。

如果再加上另一個考量，可能更不樂觀。台北市本命區，二○一四柯拿下八十五萬票，二○一八降至五十八萬票，二○二四再減至三十六萬之譜。這種遞減趨勢，是哪些原因所致，有待進一步分析，但總體而言可以這麼說，一般選民對柯這個人，會因為認識更多、更深而疏離。他聚攏的各路人馬，也會影響自己的社會觀感。不比不知道，賴清德在台南本命區的穩定支持，透露了比較持久的續航力。這次大選過程，柯又增加不少駭人金句，不為人知的農地大秘寶也曝光了，凡此在在考驗討厭藍綠的白色支持者，對教主的容忍底線在哪裡？而白色檢驗標準，不是自詡比藍綠檢驗標準還高嗎？

話說回來，柯文哲到底是時勢造英雄，還是英雄造時勢？他的政治奇幻之旅，除了個人的無厘頭演出，最後簇擁的粉絲團，似乎分享某種認知與情緒，那就是，看來有些年輕世代與中年魯蛇，把柯當作發洩不滿的出口，他們認為自己應有的機會，被輪流執政的藍綠剝奪了，改變即使沒有進步仍值得冒險，甚至，導致獲得機會的人損失慘重也在所不惜。而柯只負責把他們的不滿宣洩到大眾視聽，解決方案本來就不是耶穌會的主題。至於，「年輕人都沒出來投票」，多少人只是賭爛的「鍵盤粉絲」？他們不知道的是，帶給他們困境的是全球化，他們的機會是被看不到的人搶走的，而始作俑者是利潤驅動的跨國企業，不是忙著善後的各國政府。實際上，各國政府，往往也同樣是受害者，治理能力跟不上新生問題及其惡化速度。沒有找到真正的病因，只好病急亂投醫。民選狂人領袖，例子所在多有。恰好，柯文哲穿著白袍，從台大醫院地下室走上來。

選後另一回合，立法院正副院長選舉，陳佩琪爆料：國民黨選後多次來電，柯向她抱怨，「我已經不想接了，被騙一次，就不會再上第二次當了」。同樣的道理，藍綠想上第二次當嗎？年輕人可以騙幾次？北京還會希望他選總統嗎？搞不好，二○二八驀然回首，現在正是柯文哲的最高峰。

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