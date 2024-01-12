自由廣場》馬英九複製李宗仁的故事?

◎ 愚工

流亡海外十六年的國民黨前副總統李宗仁於一九六五年七月二十日飛抵北京並發表投共聲明，指出：十六年來，我在海外以戴罪之身，感於我全國人民在中國共產黨和毛主席英明領導之下，高舉著社會主義建設總路線的紅旗，堅決奮鬥，使國家蒸蒸日上…，今後有生之日，即是報效祖國之年，耿耿此心，天日可表…。亟盼海外友好乘時奮起，擁護祖國，幡然歸來，猶未為晚。

李宗仁卑微以待罪之身自居，一邊吹捧中共，一邊藉自己的歷史身分呼籲海外友好乘時奮起，「擁護祖國」做為投名狀；最近國民黨籍前總統馬英九則透過外媒專訪發表信「習」論，並以阻擋軍購六十九次與縮短役期等弱化台灣防衛力量及吹捧中共的「耀眼功績」作為投名狀。

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李宗仁與馬英九兩人的身分地位不可同日而語，但其基於私人恩怨與個人政治利益而出賣靈魂出賣同胞，「擁護祖國」的行為則是一丘之貉。

一九五五年八月，李宗仁在美國就台灣問題發表主張，強調「台灣問題是中國內政，應由中國人自己解決」。在確認李宗仁的政治主張後，中共透過其老友程思遠搭橋牽線，來回密商，歷經十年，最終促成李宗仁的投共之行。秘辛指出，李宗仁飛抵北京後曾向毛澤東要求給他副國級官位以便「為國效勞」，毛笑而不答。李投共後三年多因肺炎病逝北京。

顯然，李宗仁公開發表與中共口徑一致的政治主張後，雙方就正式啟動「返回祖國」的密室協商。無獨有偶，馬英九近年一再發表與中共口徑一致的政治主張，馬的機要半暗半明汲汲營營往返兩岸，是否正在重複李宗仁的故事？讓我們繼續看下去。

（作者從商）

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