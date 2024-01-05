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自由廣場》老屋活化對外營業應親民

2024/01/05 05:30

◎ 王錫璋

台北城南地區的南菜寮日式房舍古蹟建築群，二○二四年初可望修復完工，對外招商經營，這是台北地區，繼台灣文學基地、榕錦時光之後，又一規模龐大的日式房舍修復之一。

自二○○七文化部七月公告「出資修復文化資產租金減免辦法」，台北市文化局也接著推出「老房子文化運動二．○版」，讓業者將可用修繕費抵免租金；另業者也可活化使用，只要提案通過，不限經營文創，要開民宿等也可以。

台北市的老房子文化運動，推行已十一年，的確使政府缺乏經費修繕的許多老屋獲得重生。過去文化局都規定出資業者要經營文創業務，但其實真正文創業務不多，大都以餐飲為主。但要回收修繕成本及付租金、地價稅…等，餐飲價格實在不親民。以台北市政府曾舉例說考核表現優異的樂埔町老屋而言，一套午餐，現在價格總在一千兩百元以上，非一般市民所能負擔。陽明山的美軍俱樂部，價錢也不便宜，吃不起的民眾，只想進去參觀一下，卻有一定的限制時間，讓民眾為免白跑一趟，只好花錢進去點一份餐飲。林森北路一家老屋活化了，賣的也是昂貴的義大利餐飲為主。牯嶺街東美瑗的懷石料理，更動輒一刻四、五千元台幣。民眾如不飲食，想進去參觀，有頗多限制，並非可來去自如。

總之，老房子活化了，卻經常變成貴族式的餐廳，這應非文化局本意。但業者打著要維護費、要租金、要繳地價稅…等理由，就得經營不親民價格的餐飲店。

其實，老屋活化，也有企業把它當成公益事業在經營的，像臨沂街的文房公益圖書館就是，免費讓民眾去閱讀書刊。我們不期望每個經營者都如此大器，但假如政府活化放寬了，租金、稅金減免了，記得服務和價格也要親民些，別貴族化了才是。我們希望南菜寮的經營者，也應思考這個問題。

（作者是台北市民、退休公教）

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