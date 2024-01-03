自由廣場》蕭美琴的外交智慧與對手的短視

◎ 缺理

二○二四年的副總統電視辯論會展現了台灣各政黨對於外交策略的不同見解。在這場辯論中，民進黨副總統參選人蕭美琴，憑藉她豐富的外交經驗，展現卓越的外交智慧和堅定的立場。相較之下，民眾黨的吳欣盈與國民黨的趙少康在外交觀點上顯得短視且與現實脫節。

蕭美琴的「戰貓」外交路線

蕭美琴在辯論中提出的外交策略深具洞察力和實踐性。面對中國對台灣的持續打壓和外交孤立，她強調務實面對困境的重要性。她提出的策略不僅基於理念相近的國家之間的深化關係，還強調在國際場合上，台灣作為一個負責任的國際社會成員的角色。她的外交路線，如同戰場上的猛貓，既機敏又堅韌，展現了台灣在國際社會中不屈不撓的形象。

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蕭美琴對於美國雙重課稅問題的解決方法，以及她在促進台美合作、增強經濟韌性方面的努力，更是她務實外交策略的具體體現。這些舉措不僅解決了實際問題，也加深了台灣與國際夥伴的合作關係。

對手的外交短視

相較於蕭美琴的深思熟慮和廣泛視野，民眾黨的吳欣盈和國民黨的趙少康在外交策略上顯得膚淺且不成熟。吳欣盈雖然強調「二軌外交」和雙向貿易協定的重要性，但她對於如何具體實施這些策略卻缺乏明確方向和深度。同樣地，趙少康的「外交休兵」提案，看似平和實則缺乏對當前國際政治局勢的深入理解和應對策略。

趙少康對過去外交政策的批評和對馬政府時期的美化，顯示他在外交議題的單面性和過度樂觀。他忽略台灣當前面臨的複雜國際局勢和中國日益增長的影響力，這種短視近利的外交觀念，難以應對當前台灣所面臨的外交挑戰。

結語：堅毅與智慧的象徵

通過這次副總統電視辯論會，蕭美琴以深邃的外交智慧和堅定的態度，展現作為台灣外交領導者的資質。她的外交策略不僅具有實踐性，還體現了對台灣長遠利益的深刻理解。反觀吳欣盈和趙少康，他們在外交問題上的表現則顯得較為淺薄和缺乏遠見。

在當前的國際政治舞台上，台灣需要像蕭美琴這樣既有遠見又充滿韌性的領導者，來引導其外交政策走向更加穩健和高效的未來。蕭美琴的外交路線，不僅為台灣開闢了一條生存和發展的新道路，也為台灣在國際舞台上贏得了更多的尊重和支持。

（作者從商）

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