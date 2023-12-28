自由廣場》芝麻開門後是一場災難

◎ 李大有

國民黨副總統候選人趙少康日前到聯合大學演講，學生提問「九二共識沒有共識」是要如何與中國談判？趙說九二共識根本就是各說各話，也可當成「芝麻開門」，不要管它是什麼，「你喊芝麻開門，門就開」，但由於民進黨上台後，非要問北京九二共識是不是中華民國，所以兩岸才僵在這。

《阿里巴巴與四十大盜》寓言故事中「芝麻開門」是打開藏寶山洞的咒語，主角阿里巴巴是樵夫，砍柴時無意發現四十大盜的藏寶山洞，偷聽到強盜喊「芝麻開門」，暗門就開啟，再喊「芝麻關門」，暗門就封閉。阿里巴巴趁強盜外出，用「芝麻開門」咒語打開山洞，帶走許多黃金及珠寶而成富豪，他的兄長卡西姆無意發現此事，也去藏寶山洞，卻因忘記暗語而被反鎖在洞內，最後被強盜發現而殺死。

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聽趙少康的論調，國民黨仍想複製馬政府的舊招，喊「芝麻開門」讓中國開啟大門，殊不知，現任的強盜頭子早已推翻前朝舊制，從前「芝麻開門」的開門條件，顯然不足以分辨來者究竟是「阿里巴巴」還是「強盜」，因而將「芝麻開門」加密且更新。二○二四年的國民黨若還是拿一九九二年版的「芝麻開門」，顯然密等不足而無法開啟對岸的山洞。

退一萬步，就算國民黨取得更新且經加密的「芝麻開門」而得以進入中國，然而二○二四年的「洞穴」裡正逢房地產崩盤、失業率飆高、金融危機風險，以及三年封控造成的後遺症問題，進洞後看到的會是寶藏還是災難？台灣人要謹慎。

而且，強盜也不是國民黨想得那麼好騙，且翻臉如翻書，稍有差池，國民黨就可能像阿里巴巴的兄長卡西姆，因為忘記暗語而被反鎖洞內，最後被強盜殺死。

趙少康以「芝麻開門」比喻「九二共識」，反映出藍到出汁的「戰鬥藍」在面對「九二共識」時，並非為了政治上表述「一個中國」的方式，而只是把它當成進入中國作生意的通關密語而已，套句韓國瑜的口頭禪：「可憐哪！」

（作者從事自由業，新竹市民）

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