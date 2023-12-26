社論》大選辯論中的假大空話術

距大選投票日三星期，選戰進入電視論述與辯論的階段。延續上週已進行的總統及副總統候選人各一場政見發表會，本週還有兩場總統政見會，週末起總統、副總統辯論會接著登場。辯論是民主的核心，也是選舉的重要部分，對候選人是重要考驗，也提供選民觀察和檢驗候選人的機會。

在上星期的政見會中，各陣營主要著墨於個人操守、中國政策、內政主張，雖不無攻防，但受限於規則，自我陳述仍多，相互詰辯相對較少，也未有第三者的審視及詰問。本週起的辯論階段，應可經由交叉論辯及第三者提問，激起較多火花，讓選民直接檢視候選人。近數月來的大選活動，被指熱鬧有餘，門道不足；太多負面攻擊，少有理性辯論；公共議題民粹當道，欠缺長期而整體著眼。選戰進入辯論階段，因此提供選民審視候選人的適當機會。

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大選對台灣至關緊要，不僅選擇總統及國會議員，決定今後四年中央政府決策及施政，還因面對中國併吞威脅，外力介入的因素或明或暗，無所不在。現實上，自一九九六年總統直選以來，大選的參與者其實不只檯面上的候選人，總有企圖影響結果的中國加入。中國不缺席，但不能推出候選人，乃極力透過各種手法影響選民認知，企圖改變社會觀感，褒貶特定候選人和政黨，以使選舉結果如其所願。儘管由於台灣選民眼睛雪亮，中國介選以失敗收場居多，但屢敗屢戰，只是手法不斷調整。

這就是國人在大選至今所看到的狀況。就在上週，檢方兩度偵辦中國藉由操控虛假民調，以介入大選的案件。假民調之外，據美國《華盛頓郵報》等媒體日前引述報告，有超過八百個假帳號跟隨台灣時事，在社群媒體傳播，企圖「搧動台灣」，操弄這次大選。同時，中國統戰手法不斷，招待台灣村里長及宮廟人員前往旅遊案件頻傳，檢方也正偵辦中。

暗招介選之外，明目張膽的威逼利誘手段更相繼使出。不僅軍機艦侵擾不斷，經貿方面也動作頻頻，恢復石斑魚進口之外，宣告停止部分台灣產品關稅減讓，明顯透過ECFA進行經濟脅迫。其國台辦前副主任還揚言，如果賴清德上台，不排除「兩岸出現軍事衝突」；恐嚇台灣選民的醜惡嘴臉，有如二○○○年中國總理朱鎔基的翻版。

台灣內部因國家認同歧異所導致的錯亂，使大選的爭鬥及爭辯複雜化，不僅有些政黨、政客失去對國家的基本忠誠，言行主張還常脫離常識及常理，其例不勝枚舉。以上週的政見會為例，政黨打著中國旗號的侯友宜，把這次大選定性為「戰爭與和平的選擇」，要對手賴清德公開放棄台灣獨立主張，因「台獨會引戰」。這一乖離事實和常識的說法，不但與中國唱和，也有如賴清德所說，是跟著中國「檢討受害的台灣」。同黨的趙少康宣稱，該黨不是親中政黨，永遠反共，同樣睜眼說瞎話，禁不起事實檢驗。

只要是稍有腦筋選民都可看出，台灣面臨的戰爭威脅，唯一來自企圖吃掉台灣的對岸政權。按中國所宣告，中華民國已於一九四九年滅亡，除非接受「一中原則」，不只「台獨」，中華民國派也是「華獨」，都要被「武統」。今春有學者「反戰」，卻把矛頭指向台灣，遭到社會撻伐；如今跟隨中國定義台獨的侯友宜再彈此調，絕非「蛋頭」所足以描繪其偏差。事實有如美國專家費學禮（Richard D. Fisher, Jr.）週日在本報專論所說：中共一貫挑明，目標是奪取台灣，「和平統一」總與「不放棄使用武力」相結合；美國與台灣取悅中國，有如試圖安撫希特勒，無以阻止其發動侵略。

大選進入辯論階段，除了假訊息、假民調紛亂，各種騙選票的招數也大舉出籠。此時，形形色色的指控出現，沒有證據或片面之詞大行其道，企圖先講先贏，抹黑對手，政壇充斥負面選舉，人們因立場歧異互罵對立，社會陷入明顯分裂。選戰也常是空頭支票亂飛的時節，冠冕堂皇的口號大聲宣揚，漂亮動聽的計畫大言不慚，選民可由當事人從政作風檢視其是否唬爛成性。另外，候選人也常無視事實和過去發言紀錄，假話說盡，「九二共識」之類的杜撰之詞這次仍拿來自欺且欺騙選民。

台灣政壇曾有「政治是高明的騙術」名言，選戰期間政黨和政客常不忘斯言。選民面對的基本現實是，政黨和政客總把自身利益做優先考量，整體公眾福祉未必放第一順位。大選進入辯論階段，選民在各種話術和文宣中保持耳聰目明，慎思明辨，是政治騙術能否得逞的關鍵。

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