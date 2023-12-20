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自由廣場》回應

2023/12/20 05:30

◎ 游毓蘭

12/16自由時報廣場有自稱國中老師、台南市民的讀者投書，質疑國民黨台南市第五選區立委候選人王家貞，因「偽造文書」罪遭法院宣告緩刑確定，具有公職人員選舉罷免法所定不得參選的消極資格，豈是新增的要件之一？

文中點名我和王家貞，更指公職人員選舉罷免法早在106年7月中下旬，內政部就通過曾犯與刑法妨害投票自由、賄選罪構成要件相同或罪刑相當之罪，以及受死刑、無期徒刑或10年以上有期徒刑之判決尚未確定者，甚至在緩刑期間，都不能登記為候選人，還說我「拿清朝的劍，斬明朝的官」。

綜觀，107年公職人員選舉罷免法的二次修法，都沒有涉及到該法第26條有關不得登記為候選人的消極資格等相關部份，不知其所指為何?且內政部通過的充其量是一份修法草案，尚未經過立法院審議完成立法程序三讀的法案，均非有效法律。2017年12月28日修正的版本上，選罷法第26條第4款清楚載明:「犯前三款以外之罪，判處有期徒刑以上之刑確定，尚未執行或執行未畢。但受緩刑宣告者，不在此限。」，重點在於「但受緩刑宣告者，不在此限。」，不知究竟是誰在「拿清朝的劍，斬明朝的官」？ 是張冠李戴或散布假訊息、帶風向，意圖使人不當選？

（作者是立法委員）

◎ 王家貞

游毓蘭委員已簡要回應該文，對方顯然是以自己詳細研究過種種法條，來嘲諷游委員與我連法條都弄錯把事情鬧大還要台南人起叛。顯然也不滿意我還能做議員做得好好的。抱歉，我一直做議員做得好好的，不會下台。

多少律師及憲法學者就法論法，為這違憲惡法而指導我如何爭取公民的憲法參政權保障，他們的學養專業難道不如國中老師？請對方在批判前，仔細看清法條的來龍去脈，再來曉我以大義。

（作者是台南市議員）

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