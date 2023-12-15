自由廣場》歐盟選擇台灣不會吃虧

◎ 張孟仁

今年是中歐建立全面戰略伙伴關係廿周年，也是中歐領導人會晤機制建立廿五周年，因此歐中決定敞開心胸談談拉近關係。沒料到老實的歐盟執委會主席行前即已揭露底牌，想解決近四○○○億歐元的貿易赤字、打算再度逼迫中國遠俄，卻不肯放鬆補貼關稅，無視中國先前釋出的善意，包括若干貿易優惠措施、給歐洲五大國十五天免簽、鬆緩對立陶宛的經濟威脅等等，難怪歐盟無功而返。

除了被中方揶揄可以開放中國進口歐盟高科技產品來減少貿易赤字之外，還獲得中國直率坦言挺俄的「額外大禮」。以上種種說明北京不願再容忍歐盟對其電動車等強項領域出手，此外，針對歐盟違背中國的舉動而大動作反駁，從歐盟的南海立場到歐洲議會全會無異議通過「台歐盟貿易暨投資關係」決議案及三項報告案不等。

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北京有別於往日為拉歐遠美的屈躬轉為強硬，自然離不開前一陣子的美中關係和緩、歐盟明年換屆領導圈子已近尾聲、著手分散市場（如越南）、自主發展內循環等因素，另也失望歐盟對其立場更趨近於「制度性對手」而非夥伴關係；中國對歐盟內部成員國分頭進擊的有效性強過跟歐盟整體交手，上次禮遇法國總統馬克宏卻刻意忽略對中鷹派的歐盟執委會主席即是明證。但耐人尋味的是，現任執委會主席蠻大機會再次續任。

眼見歐中關係停滯不前，又迎來北京不耐歐盟頻頻施壓而終於闡明對俄關係，歐洲議會十三日的全會一鼓作氣通過友台決議與報告，即使沒有約束力，但清楚呈現友台力道大漲，其中「歐中關係」報告首度強力反對中國持續扭曲聯合國大會第二七五八號決議，中國使團因而大動肝火。歐洲議會的三項報告明著支持台海、南海、東海穩定及民主，戰術上要與美在印太戰略上合擊，充分利用「理念相近」夥伴之合作。

對外部投資需求孔急的中國，和急著減少貿易赤字的歐盟，很容易合拍，只要互相投資，收益即現，但現實上終難兩全。誠如中國所云，他們可進口或投資歐盟高科技產品來快速彌平赤字，不過這只會讓歐盟繼太陽能、電動車之後再度失去更多的家業，更可能引起軍民兩用的疑慮。坦白說，歐盟只要回眸一望，台灣就在不遠處是歐盟科技及經貿領域不可或缺且可信賴的夥伴。

（作者是輔大義語系副教授兼系主任、外交暨國際事務學程召集人）

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