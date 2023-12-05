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自由廣場》侯友宜「反台獨」自欺欺人與自相矛盾

2023/12/05 05:30

◎ 林逸民

國民黨總統候選人侯友宜總是抹黑支持民進黨會「上戰場」，那侯友宜認為怎樣能不上戰場？他主張「對話」就可以「更平安」，讓人聯想到，曾有遊客到了非洲草原見到獅子，竟開心的下車想跟獅子交流合照，當然是遭一口咬死。

國民黨喜歡講東亞中原歷史，戰國時代，六國只想跟秦國「對話」犧牲主權向秦國讓步，宋朝蘇洵形容「猶抱薪救火，薪不盡，火不滅」落得全部滅亡的下場；楚漢相爭，項羽傻傻地和劉邦「對話」劃下楚河漢界，劉邦馬上撕毀和約突襲，項羽遭十面埋伏，四面楚歌，於烏江自刎。

侯友宜就如宋朝開國時要被吞併的南唐一樣天真，台灣的存在對中國來說就是「臥榻之側，豈容他人酣睡」根本「不須多言」沒有什麼可對話的。這就是為何國民黨自以為能說服中國許以和平，永遠只是熱臉貼人冷屁股。現在之所以台海和平，不是因為有什麼對話，而是因為台灣軍事力量與戰略結盟足以自保。若台灣竟想犧牲主權去跟中國談條件，只會「猶抱薪救火」把自己輸光光。

侯友宜想當李後主，想當六國，卻認為可以有和平，要不是自欺欺人，要不就是惡意欺騙國民，不是笨，就是壞。更可笑的是，侯友宜想去跟中國說的是，他「反對台獨和一國兩制」。

對中國來說，不接受一國兩制就是台獨，侯友宜反對一國兩制，就已經是中國認定的台獨分子，還想跟中國說什麼反台獨？認為這樣中國就會開心，可以保平安？徹底自相矛盾還不自知。

台灣實質上是主權獨立的國家，有效忠國家的軍隊守衛台澎金馬領土主權，由兩千三百萬台灣人民來直選總統，國人更可持台灣護照出國通關世界各國亦即實質外交承認。總統由台灣人民直選中國完全無法置喙，正是彰顯台灣民主自由價值與獨立性的重要一環，如果侯友宜要「反台獨」，那應該立刻退選。

美國多次宣示認定中國歸中國、台灣歸台灣，文件均以台灣稱呼台灣，甚至規定地圖不許把台灣畫為中國一部份，台灣獨立於中國之外已經漸漸受到國際認定，台灣內部卻還有這種「反台獨」、自欺欺人、自相矛盾的政治人物與政黨。這也就是為何我們必須再繼續大力支持本土政黨，儘早將這樣腦袋不清的勢力掃入歷史的塵埃。

（作者為福和會理事長、聯合國協進會理事長）

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