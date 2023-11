自由廣場》善用財富 許文龍為人間添雅趣

◎ 張經偉

因渴望奪取姑姑的信義區上億房產,「華爾街女神」竟與母親共謀弒姑!我不禁想起已故許文龍先生所言「錢是要用的,不是要省的」。既然現在並非無殼蝸牛,搶得姑母的房屋何用?華爾街母女還不是最嚴重的例子,假如同類人等要錢又要權位,可能還會導致國破家亡。

隋文帝與獨孤皇后正是例子,他們極力追求節省,隋卻二世即亡國,而且是「富亡」。唐太宗日後批評隋文帝「不憐百姓而惜倉庫」:竭力省下大量資源,卻都不知如何運用之。晉王廣看出父皇母后喜節儉、厭奢華,父母來訪時,故意在屋邊堆放積塵斷弦的樂器(鮮明對比許文龍先生的提琴珍藏)。果真龍心大悅,於是楊廣得以繼位,是為隋煬帝。面對父母留下的龐大遺產,依然不知做何用,隋煬帝於是肆意揮霍、速速亡國。

請繼續往下閱讀...

許文龍先生將錢用於生活雅趣,竟有這般貢獻:人們能在物理需求得以飽足後,延伸獲得心靈的富足,可謂是奇美博物館的最大展示。否則有錢人缺乏生活雅趣,錢反而變得有毒:要嘛他們只想追求更多的錢,嚴重者如華爾街母女檔;要嘛有了錢又想要權,然其實德不配位,於是害慘眾生,如隋煬帝。我又想起美國著名大亨洛克斐勒(John D. Rockefeller)的名言:「如果你的唯一目標是致富的話,那你永遠不會實現。」(If your only goal is to become rich, you will never achieve it.)但願台灣能有更多許文龍,不要再有華爾街母女檔,更不要出現隋煬帝。

(作者是清大歷史碩士、中學歷史教師)

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法