自由廣場》善用財富 許文龍為人間添雅趣

◎ 張經偉

因渴望奪取姑姑的信義區上億房產，「華爾街女神」竟與母親共謀弒姑！我不禁想起已故許文龍先生所言「錢是要用的，不是要省的」。既然現在並非無殼蝸牛，搶得姑母的房屋何用？華爾街母女還不是最嚴重的例子，假如同類人等要錢又要權位，可能還會導致國破家亡。

隋文帝與獨孤皇后正是例子，他們極力追求節省，隋卻二世即亡國，而且是「富亡」。唐太宗日後批評隋文帝「不憐百姓而惜倉庫」：竭力省下大量資源，卻都不知如何運用之。晉王廣看出父皇母后喜節儉、厭奢華，父母來訪時，故意在屋邊堆放積塵斷弦的樂器（鮮明對比許文龍先生的提琴珍藏）。果真龍心大悅，於是楊廣得以繼位，是為隋煬帝。面對父母留下的龐大遺產，依然不知做何用，隋煬帝於是肆意揮霍、速速亡國。

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許文龍先生將錢用於生活雅趣，竟有這般貢獻：人們能在物理需求得以飽足後，延伸獲得心靈的富足，可謂是奇美博物館的最大展示。否則有錢人缺乏生活雅趣，錢反而變得有毒：要嘛他們只想追求更多的錢，嚴重者如華爾街母女檔；要嘛有了錢又想要權，然其實德不配位，於是害慘眾生，如隋煬帝。我又想起美國著名大亨洛克斐勒（John D. Rockefeller）的名言：「如果你的唯一目標是致富的話，那你永遠不會實現。」（If your only goal is to become rich, you will never achieve it.）但願台灣能有更多許文龍，不要再有華爾街母女檔，更不要出現隋煬帝。

（作者是清大歷史碩士、中學歷史教師）

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