晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》善用財富 許文龍為人間添雅趣

2023/11/30 05:30

◎ 張經偉

因渴望奪取姑姑的信義區上億房產，「華爾街女神」竟與母親共謀弒姑！我不禁想起已故許文龍先生所言「錢是要用的，不是要省的」。既然現在並非無殼蝸牛，搶得姑母的房屋何用？華爾街母女還不是最嚴重的例子，假如同類人等要錢又要權位，可能還會導致國破家亡。

隋文帝與獨孤皇后正是例子，他們極力追求節省，隋卻二世即亡國，而且是「富亡」。唐太宗日後批評隋文帝「不憐百姓而惜倉庫」：竭力省下大量資源，卻都不知如何運用之。晉王廣看出父皇母后喜節儉、厭奢華，父母來訪時，故意在屋邊堆放積塵斷弦的樂器（鮮明對比許文龍先生的提琴珍藏）。果真龍心大悅，於是楊廣得以繼位，是為隋煬帝。面對父母留下的龐大遺產，依然不知做何用，隋煬帝於是肆意揮霍、速速亡國。

許文龍先生將錢用於生活雅趣，竟有這般貢獻：人們能在物理需求得以飽足後，延伸獲得心靈的富足，可謂是奇美博物館的最大展示。否則有錢人缺乏生活雅趣，錢反而變得有毒：要嘛他們只想追求更多的錢，嚴重者如華爾街母女檔；要嘛有了錢又想要權，然其實德不配位，於是害慘眾生，如隋煬帝。我又想起美國著名大亨洛克斐勒（John D. Rockefeller）的名言：「如果你的唯一目標是致富的話，那你永遠不會實現。」（If your only goal is to become rich, you will never achieve it.）但願台灣能有更多許文龍，不要再有華爾街母女檔，更不要出現隋煬帝。

（作者是清大歷史碩士、中學歷史教師）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

編輯精選

政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書