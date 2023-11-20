自由廣場》習訪美前後 「抗中大將」蓋拉格衝衝衝

◎ 陳永昌

今年初，美國眾議院成立跨黨派「美中戰略競爭特別委員會」，不到四十歲的威斯康辛州共和黨籍眾議員蓋拉格（Mike Gallagher）出任首屆主席。中國國家主席習近平暌違六年後再訪美國，是蓋拉格接任後頭條大事，連六年蟬聯「美國國會跑得最快男人」頭銜的他，拿出十九分鐘五十七秒跑完五千公尺公路賽的衝勁，先進行風險辨識，事後並追蹤檢討風險控管成效。

十月下旬，蓋拉格先聲奪人劃設紅線。他批評拜登政府為了恢復美中高層互動，只為接觸而接觸的「殭屍接觸」，沒辦法讓兩國關係起死回生，越是急於想讓北京當局重回談判桌，越有可能助長其行為更加咄咄逼人。

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十一月上旬，蓋拉格領銜聯合「美中戰略競爭特別委員會」十三位共和黨籍同僚，致函拜登要求「挑戰習近平」，明列十項議題要求清單，敦促習拿出改善美中關係的誠意，其中包括停止在台海中線防空識別區軍事行動與管控強效鴉片類止痛劑芬太尼進口原料等。回頭檢視拜習會具體成果，單單只同意採取行動遏制芬太尼非法藥物氾濫以及恢復兩國軍事溝通，果真應驗蓋拉格事前預料的「象徵意義大於實質意義」。

蓋拉格近日接連受訪，強力抨擊為促成拜習會付出太高的代價，即使是唯一達成共識的芬太尼工作小組，他一樣不以為然，因為「美國預付現金給中國，但中方空頭支票卻總是在投遞路上消失不見」，尤其拜登既然明明知道習近平是個「獨裁者」，要不要杜絕芬太尼荼毒美國老百姓，只要習一聲令下就可辦到。

拜習會中，中方嘗試努力說服美國恢復對中的金融投資，舊金山商界晚宴出席名單不乏華爾街金融大亨，同樣可看出端倪。蓋拉格對此有備而來，事前以認桌費高達四萬美元天價痛批無良商人眼中只有人民幣，事後則要求主辦單位交出完整出席名單，即使最後無法如其所願，至少達到警告抑制作用。

更重要的是，蓋拉格一直大力推動禁止聯邦退休基金投資中國，日前終有進展，美國聯邦退休儲蓄投資委員會宣布排除投資中國與香港上市股票，為斬斷中共金脈跨出重要一步。

蓋拉格「一夫當關，萬夫莫敵」，無愧於頭號抗中大將美譽！

（作者為企業專業經理人）

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