自由廣場》從「倖存者偏差」論飛彈基地

◎ 黃柏翔

近日，國防部計劃於雲林縣、台南市、高雄市、屏東縣、台東縣五縣市共六處地點部署魚叉飛彈防衛營區，引發不少藍營政治人物帶頭反對，其中又以海軍左營基地引發最多討論，不僅當地議員、國民黨籍立委候選人李眉蓁反對，就連遭到罷免的前高雄市長韓國瑜也跳出來說「有飛彈地方被打最慘」，乍聽之下非常合理，但這樣的說法不僅毫無抵抗意志，也沒有基本的社會科學素養。

二戰時，美軍委託國內統計學者計算如何減少轟炸機遭受敵軍砲火產生的損失，為此，統計學家將返航戰機的彈孔位置盤點，發現損傷多分佈在機翼、尾翼，如果根據這項統計，最應該加強防護的位置是受到最多攻擊的機翼。

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不過，負責這項任務的亞伯拉罕沃德（Abraham Wald）教授進一步考量到未能返航的戰機，提出最應該防護的是那些未出現彈孔的地方，因為這代表那些部位中彈即告報銷，無法返航。能夠被基地統計到彈孔的，唯有倖存者，這便是統計學上相當重要的概念「倖存者偏差」（Survivorship bias）。

韓國瑜、李眉蓁一眾所謂的「有飛彈的地方被打最慘」，事實上也可能意味著「沒有防衛的地方，連打都不用打就能拿下」，而在近年所見的侵略戰爭當中，被敵軍佔領區的命運最為可怕，這難道是李眉蓁要帶給左營、楠梓居民的未來嗎？

筆者認為，基礎的科學、程式素養固然是電腦世紀的必備，但在資訊時代，缺乏社會科學素養，將導致人類無法分析是非，落入直觀、淺碟的話術。若在過去的威權年代，沒有「政治介入學術」的問題，只有正常的社會科學教育，也就難以想像這番言論會來自政大碩士韓國瑜，也難怪抄論文的李眉蓁不配中山學位了。

（作者是中山大學社會學系畢業生）

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