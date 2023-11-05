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自由廣場》蛋價回穩應反映給消費者

2023/11/05 05:30

◎ 莊雄吉

記得從2022年過年開始，民眾漸漸發現超市的雞蛋時常空著，跑了好幾家都買不到蛋，隨後再從新聞得知台灣「缺蛋」情況相當嚴重，賣場甚至出現每人限購1盒雞蛋的規定。到底發生什麼事？讓大家買不到雞蛋做日常的配菜？

缺蛋原因有複合型因素，包含飼料價格影響雞農養雞量，加上氣候因素影響，太冷太熱都會造成產蛋率下降，還有疫病、禽流感等造成雞隻死亡，都會影響整體供蛋量。超過一年半的蛋蛋之亂後，台北市蛋商公會近日表示，國內雞蛋產地價調降3元，消費端的批發價從11月3日起同步調降，這也是國內蛋價連續兩周降價，降價後，產地價回到40.5元、批發價50元。

當缺蛋原因複合式因素消失後，依經濟法則，民生物資蛋的供需理應達平衡，但實際上，大盤市場中盤市場可依穩定價格供應下游廠商，儘管下游廠商穩定銷售給一般消費大眾，即使價格從產地價回到40.5元、批發價50元，但餐飲業如中式早餐店的荷包蛋、蔥蛋或魯蛋，一顆目前是15元起跳（台中肉蛋吐司店的荷包蛋則是20元、蔥蛋25元），蛋的供需平衡既然已趨正常（蛋不再進口），缺蛋的因素也不存在，蛋生產回復到1年前蛋量，供應量充足，那麼一般消費市場的荷包蛋、蔥蛋或魯蛋，理應回復一顆原價10元，才符合經濟市場法則，供大於求則物資下降、供不應求則物資上漲，仍請行政院消費者保護會，仗義執言，協助平抑民生物價，否則政府大可繼續進口雞蛋，以量制價，保護消費者免當冤大頭。

（作者是台中市民）

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