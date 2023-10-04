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自由廣場》藍白合下場將是親民黨翻版

2023/10/04 05:30

◎ 岳日明

柯文哲今年第二次訪美，面對記者詢問，文哲柯說「哪有國民黨一定要當正的，又不比民調，侯柯配，這就是併吞，就是併購」看來藍白要合難如上青天。

出道前的柯文哲，為了取得綠營支持，多次痛批國民黨「我一生最討厭三樣東西：蚊子、蟑螂、國民黨」這段話使柯取得綠營參選二○一四台北市長的門票。

二○二四大選，多數民調中侯友宜都是老三，柯至少是老二，國民黨內有高層建議，要贏賴清德，只有藍白合，且家大業大的國民黨只接受「侯柯配」。更有人說二○二四侯柯配成型，賴清德就緊張了，但柯文哲若接受被併入國民黨，成為副手，與蚊子、蟑螂為伍，柯不就成了蟑螂？

年輕人非常討厭國民黨「總統票投給『侯柯』等於投給國民黨」，「侯柯配」絕非年輕人的選項，一但兩人搭配，年輕票一定跑光光，民眾黨的不分區席次恐比目前的五席更少，缺席了二○二四正宮總統選舉的拉抬，民眾黨政黨票若少於五趴，柯將同時喪失二○二八總統大選的門票。

二○○四年，支持度破六成的連宋配對上四成的陳水扁，結果贏家是扁，柯侯的聲勢／糧草會贏過當年黨產通海的連宋嗎？賴清德的條件、人格特質會輸給當年的阿扁嗎？侯＋柯不是算數問題，絕不可能一+一等於二，而是活生生的政治算計問題，一+一遠遠小於二。

國民黨再怎麼爛，再怎麼不得民心，地方基層盤根錯節，堅若磐石，一人政黨的民眾黨，中央沒人才，地方沒奴才，全黨只靠柯文哲一人獨撐，靠蹭聲量博取媒體關注。觀察家分析「只要確定侯柯配，又無法贏得大選，國民黨一定使出奧步，藉機把立院席次極大化，這是殲滅民眾黨的絕佳時機。

利用他們綿密的基層組織，把柯黨往死裡打，鬥臭鬥爛柯文哲，將政黨票吃乾抹淨，民眾黨將步宋黨的後塵，短期內就被國民黨的大窟窿給澈底溶解掉，一定會泡沫化。」

（作者是台北市民）

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