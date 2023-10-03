社論》表彰幫助台灣的外國友人

台灣從威權走向民主自由，主要是人民的眾志成城，也要歸因於美國等外在協助及促成。其間，在美國的台灣人社群心繫家鄉，經由遊說美國政界有所作為，功不可沒。近年，中國野心崛起，台灣面臨嚴厲挑戰，台美人繼續發揮影響力，促成美國政府支持台灣，國會跨黨派、跨院會對台灣的友善力量更為可觀。就此而言，我國駐美代表蕭美琴上週六代表政府，頒授大綬景星勳章給台灣人公共事務會（FAPA）資深顧問昆布勞（Coen Blaauw），表彰他促進台美關係的貢獻，是一範例。

表彰昆布勞，主要是他從一九八九年加入FAPA以來，積極為台灣在美國遊說，是不少力挺台灣法案的幕後推手。來自荷蘭的昆布勞，一九八一年就讀法學院時，看到荷蘭出售潛艇給台灣，中國以外交關係降級報復，引起他的關注，論文即以台灣為題。其後因緣際會，在華府加入一九八二年成立、以「追求台灣的自由與獨立，並獲得國際承認」為目標的FAPA工作，從此和台灣結下了不解之緣。

請繼續往下閱讀...

相較於現今美國朝野兩黨共同關切台灣，昆布勞回憶，早年國會在意台灣議題的議員並不普遍，有時還把台灣誤為「泰國」。不過，台灣議題從昔日促進民主自由到現今抗中保台，台灣的政經韌性與活絡之外，有如曾任國家安全顧問的波頓（John Bolton）所說，「台灣是在華府擁有最具效能外交代表的國家之一」，而台美人的積極遊說，無疑是一大推力。

蕭美琴的前任高碩泰，今春在其著作《從三等秘書到駐美代表》，敘述了這一過程：四十年來FAPA與台灣駐美單位的互動，反映了台灣內部的民主化發展與海外台僑遊說團體的猜忌與磨合過程；民進黨執政期間，FAPA與駐美代表處在推動台美要案，各自登山，分享訊息，若干效果也相輔相成。

台美人的遊說有功，具體見諸雙邊關係的改善。一九八○年的《台灣關係法》，是維繫雙方關係的基石，張旭成、彭明敏等學者曾參與國會聽證，籲請維護台灣人民福祉。台灣一九八二年起，正式享有每年兩萬名移民美國的配額，出自蔡同榮等在美同鄉共同努力。一九九四年起，台美人護照出生地不再被迫填「中國」，可選「台灣」，是FAPA積極遊說的成果。晚近包括二○一六年美國對台灣的「六項保證」經眾議院通過列入政策，二○一八年實施、鼓勵美台高層互訪的《台灣旅行法》，今年《美台二十一世紀貿易倡議首批協定實施法》，都有台美人與駐美單位相輔的齊力成事。

這一在美台灣人與駐美單位的分工合作，也具體展現於蕭美琴與FAPA的歷史淵源。一九九一年，蕭美琴是FAPA暑期實習生，與昆布勞共事學習，親眼見證昆布勞為台灣追求民主自由而努力不懈。從而，蕭美琴上週六為昆布勞授勳，不只是行禮如儀的官方場合，也有為昔日上司授予榮譽的深厚淵源。

必須強調，誠如昆布勞指出，這座勳章是對全體FAPA人員的獎勵，但目標尚未達成。FAPA所念茲在茲的要務，如台灣駐美代表處改名「台灣代表處」，終結美國「一中」及「戰略模糊」政策，遊說美國總統公開表明「台灣不是中國一部分」，AIT處長提名比照美國駐外大使程序，推動台灣加入聯合國等，乃至於美台建交，都是尚待努力促其實現的要項。總部在華府、全美有四十三個分會、成員兩千多的FAPA視此為己任，台灣的主政者尤無輕忽怠懈的餘地。

台灣以民主自由對抗中國之路，得道多助，有台灣人民的堅忍不拔，有海外僑民的積極努力，也有昆布勞這樣的外國友人義助。事實上，與昆布勞同樣來自荷蘭的前外交官韋傑理（Gerrit van der Wees）也是典範。

韋傑理從一九七九年以八頁英文新聞信報導美麗島事件始末，與妻子陳美津定期發行《台灣公報》（Taiwan Communique），直到二○一六年民進黨完全執政，前後一百五十五期，三十五年未間斷。在台灣最需要時，他仗義執筆，為台灣發聲，記錄並見證民主政治演變；《台灣公報》向為美國國會、國務院及國際關心人權、政治者所重視。他六十歲從荷蘭公職退休，參與FAPA，為台灣工作；後來轉往美國大學任教，對台灣的關懷不斷，常在本報系《英文台北時報》、《外交家》（The Diplomat）等撰文，以台灣歷史、政治發展為主題。

台灣一路走來，多虧許多外國友人義助，把幫助台灣視為一生志業，積極行動，個人遭受驅逐出境、列入黑名單等屈辱，不改其志。國人如今享有人權、自由，不應或忘他們，政府更要表彰奉獻台灣的摯友。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法