自由廣場》（林保華專欄）親中的總統參選人不敢訪中國

中國國民黨總統參選人侯友宜訪美歸來，民調略有上升，顯示他已超越民眾黨主席柯文哲成為老二，雖然差距不大。國民黨主席朱立倫誇口侯友宜訪美非常成功，搞得柯文哲也立即決定再次訪美，以挽救頹勢。郭台銘訪問美國兩次，當時還沒有正式參選，在正式參選後，是否要補課？

奇怪的是，即使是親中參選人，也沒有人想去北京爭取習近平共產黨的祝福，反而要擺脫親中形象，郭台銘甚至表示，他已經四年沒有去中國了，也就是自他捲入上屆總統選舉之後，就沒有再去中國了；顯然是因為今年的選舉。至於朱立倫二○一五年以後也沒有再去中國，但讓副主席夏立言頻繁去中國，唯恐「中國代理人」身份被別人搶走。

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為何這些親中政治人物為了總統選舉就不敢去中國？如果台灣的主流民意是親中，他們不是應該爭相去北京嗎？這說明台灣的主流民意若非反政治上的「中」，就是不親中。他們哪一個到中國去，民調就會立即掉下而不可能當選。所以刻意去討好美國，以掩蓋他們親中的黨心、內心。

他們不去中國，避免有親中之嫌，然而他們的吹鼓手在言論上卻為中國說好話，鼓動民眾親中。例如一再講中國經濟如何好，即使現在的低迷，只要有政策出籠，股市稍微反彈就喜形於色，雖然每次反彈只是在為外資製造拋售機會。他們也在文化上與中國緊密聯繫，勾住台灣人的靈魂。中國是政治掛帥，經濟、文化都離不開政治，只是多少而已。

所以他們利用渲染戰爭恐怖，藉以責怪民進黨挑釁中國，誣指民進黨「討打」，以美化中國，實現他們的親中目的。其實蔡英文總統一再對中國釋出善意，只是北京不領情。同樣，他們討好美國，卻又製造各種「疑美論」，煽動民眾反美以討好中國。這是不是叫做「曲線親中」與「曲線反美」？如果我們頭腦比較簡單，不轉一下彎，就很容易上他們的鉤，對於他們的這些「努力」，北京心領神會，利用認知戰加以推廣並迷惑民眾，製造民進黨的困境。

因此只要把這些認知戰與中國掛鉤，民眾就會驚醒。所以他們最怕「抹紅」，因為會原形畢露。例如最近的搗「蛋」，幾乎否定了所有進口蛋，似乎進口蛋不是過期就是有病，但若全面否定，台灣缺蛋怎麼辦？於是建議從中國進口。農業部說沒這個規劃。因為中國常常淪為疫區而且瞞報，中國的進出口時放時禁，完全看統戰或脅迫的需要而定，我們為何要自投羅網？一旦從中國進口，中國就成為台灣的救蛋恩人；這就像國民黨否定高端，又要求政府多進口上海復星代理的BNT，是一樣的伎倆，所以除了高端，台灣堅持多元進口疫苗。這就是搗「蛋」的目的，圖窮匕首見，原來要為中國雞蛋鋪路。

所以選舉投票，是親美還是親中，是親民主還是親獨裁，需要我們腦筋多轉幾個彎。

（作者是資深時事評論員）

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