自由廣場》徐千晴與毛寧

◎ 游森琳

新竹市長高虹安近日來爭議事件太多，市府發言人徐千晴無法『消化時事』，轉而嗆聲媒體『問太多問題了』！徐發言人氣猶未盡再打電話給記者「你今天已經問幾題了」？「為什麼都要跟別人問不一樣」？「不能統一一下嗎」？徐千晴發癲的行為引起熱議！

中共外交部發言人毛寧常鑲著『討債者』的臉孔，站在發言台回答國內外記者的問題，遇到敏感或不敢回答的問題時，毛寧即傲慢地回嗆「下一題」、「你自己上網查閱呀」，這種無禮的發言人是極權國家才有的產物。

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毛寧的傲慢在中共體制是被允許的，但在言論自由的台灣，徐千晴的發飆行為則會被議論，市府發言人對內需洞悉長官的意向，知道府方的動向，掌握民意的趨向，對外則是代表長官、代表府方發言，一個好的發言人是修飾長官與市府的『化妝師』，最重要的是要滿足媒體記者『知』的權利！

高虹安官司及爭議事件纏身不斷，市府人事大幅浮動，新竹市政府內人心惶惶，士氣低迷；徐發言人很嫩、無經驗、抗壓性又不足，無法知悉市長的意向，掌握事件的發展，無法在『亂』的形勢中加以化妝、修飾，徐千晴卻在『亂』的漩渦中轉昏了頭，忘了我是誰？ 竟然教訓記者「你問太多問題了」！「你今天已經問幾題了」？ 「為什麼都要跟別人問不一樣的」？「不能統一一下嗎」？發言人是專業的角色，而非裝萌賣俏、繃繃跳跳的丑角，徐發言人不要氣急敗壞「怕熱，就不要進廚房」！

（作者是台灣活力旺企業協會理事）

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