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自由廣場》推廣「全車都是博愛座」理念！

2023/09/23 05:30

◎ 蔡田

又見博愛座讓座糾紛，名作家李昂發文控訴3位年輕人「沒讓位博愛座」，點名台北市長蔣萬安要求給個說法，事後遭當事者出面反駁說，李昂當時並未要求讓坐，只是不斷地喃喃自語：「看誰要讓座給我」，根本看不出她身體不舒服。

這起事件再度掀起博愛座存廢問題的熱議，有人主張應廢除，以杜絕爭議，我則認為不能因噎廢食，博愛座創設的立意良好，而且多數人都會讓座給有需要的人，與其廢除博愛座，不如推廣「禮讓」觀念，讓全車的座位都是博愛座，人人都應禮讓座位給更需要的人，不管是不是博愛座，都應有讓座的理念！

設置博愛座原屬善意，但是也有其限制，因為博愛座畢竟少數，而且劃定後，會讓人產生博愛座要讓坐，非博愛座就無須讓座的負面印象。

如果改變宣導作法，呼籲民眾「每個座位都是博愛座」，遇到比自己更需要乘坐者，例如年長者、孕婦、體弱者、受傷者、生病者和嬰幼兒等，無論坐的是博愛座或非博愛座，都應該發揮愛心，立即讓座。

溫馨友愛的社會應該充滿「我為人人，人人為我」、「弱勢優先、老弱婦孺第一」的精神。過往政府大力宣導博愛座讓坐，卻也產生過不少紛爭，筆者建議改弦易轍，從今以後改為「全車都是博愛座」，文明有禮有愛有水準的好國民，從「讓座」做起！

每個人都有成為弱勢者的可能，今天我讓座給他人，明日他人讓座給我，我為人人，人人為我，方才是美好溫馨的理想社會！

在尚未改變作法前，讓不讓座的決定權操之於當事者的意願，旁人不應該強迫對方非讓座不可，訴諸於惡言惡語或暴力相向，甚至貼文引發社會公審，都是不適宜的做法，除了浪費社會資源、引發更多對立的爭議外，對於問題的解決實在毫無助益，可以就此打住！

台灣諺語說：「山頂無好叫，山腳無好應」，讓座與被讓座者都應本禮貌和感謝的態度相互應對，博愛座的存廢不是問題，最重要的是態度和EQ，以及溝通的技巧才是核心重點，筆者呼籲大眾運輸主管機關能朝推廣「全車都是博愛座」的方向努力！

（作者是退休教育人員）

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