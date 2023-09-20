自由廣場》（林保華專欄）下架民進黨，何許人上台？

這次總統與立委的選舉，非綠陣營喊出「下架民進黨」的口號作為他們的共同目標。然而幾個月來一場場好戲，是他們之間爾虞我詐，勾心鬥角，無法處理由誰上台的權力分配，彼此都擺出「舍我其誰」的模樣，沒有妥協餘地。這場鬧劇，越近投票日，會越更精彩。

為什麼要下架民進黨？理由無非是什麼挑釁中國、無能腐敗等等莫須有罪名。以「挑釁中國」來說，就是因為民進黨加強武備、改革軍事，被他們誣衊為「製造戰爭」，然而他們在美國敢這樣說嗎？

請繼續往下閱讀...

連侯友宜投書《外交事務》雜誌都說：台灣應建立強大的軍隊並加強與民主盟國合作，透過國防威懾、兩岸對話及緩和局勢維持台海與印太和平。這不正是民進黨的政策？民進黨多次呼籲對話卻遭中共拒絕，只因民進黨拒絕設有喪權辱國前提的對話。這些話夏立言該對中共去說。侯在美國對三民主義與羅斯福的失言，說明他還缺乏更高層次的歷練。

所謂民進黨「無能腐敗」，這些年台灣經濟、股市的成長，尤其電子科技在全球舉足輕重；台灣國際地位的提高，幾乎日日有外賓來訪，與馬英九的外交休兵是何等明顯對照！何來無能？至於腐敗，侯友宜在警界最清楚貪污犯哪一黨最多？而如今卻是柯文哲民眾黨的染黑抹黃與郭台銘爭相交結牛鬼蛇神，金溥聰看不下去，侯友宜呢？

民進黨人也是普通人，沒有無所不能、完美無缺的神明，即使矢志「綠色執政，品質保證」，但執政也會有瑕疵，個別人經不起誘惑而犯罪，一經發現，民進黨多半不會縱容包庇。柯文哲指民進黨失去黨外精神，可是柯文哲、郭台銘從來就沒有黨外精神，而民進黨因為還保持黨外精神才不容於中共。

善於投機的柯文哲看到侯友宜受到僑界的歡迎，也見了政學界名人，心裡癢癢的想再去一次。至於郭台銘去了兩次空手而回，想再去嗎？

下架民進黨不是這次才提出的，去年九合一選舉他們就製造仇視民進黨的氛圍，結果新竹市長就上架柯文哲、郭台銘的寵兒、民眾黨立委高虹安，不但民進黨市長參選人沈慧虹落選，國民黨參選人林耕仁也被國民黨拋棄。

如今看高虹安的後「公」干政與柯媽媽的「掀」簾聽政，是正常政治生態嗎？而這些問題，在去年選舉時就已引起極大爭議。檢方也以他字案對高虹安進行偵辦，然而高還是選上。

今年四月檢方起訴高虹安及其男友李忠庭，朱立倫、柯文哲及郭台銘都幫她說話，為下架民進黨而力挺高虹安。後來高突然辭退副市長蔡麗清與文化局長錢康明，而錢康明則進一步爆出李忠庭干政事由，再由民眾與媒體檢視高的座車、套房與建商們的複雜關係。柯文哲民調直落，才被逼將高虹安停權。

透過這個教訓，要好好檢討「下架民進黨」之謬，如果讓充滿爭議的大大小小高虹安與信口開河的牛皮王上台，台灣還有前途嗎？

（作者是資深時事評論員）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法