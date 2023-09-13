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社論》蔣萬安的隨堂考

2023/09/13 05:30

八月底，雙城論壇上海舉行，蔣萬安首登場，「雙城好、兩岸好」，未見國台辦主任、未提「九二共識」、「兩岸一家親」。蔣說：「兩岸關係很緊張，我認為只有透過城市間的交流、市政上的合作，才能緩解緊張情勢，這也符合台灣民眾希望兩岸和平穩定的期待。」郝龍斌以來的雙城論壇，到底是誰統戰了誰？柯文哲顯然是「被統戰」的，蔣氏第四代有沒有兩蔣風骨，且聽其言、觀其行。

蔣市長赴上海，共機仍在台海自由行，他不知道有沒有看到。但，台北市三個月內四度出現天坑，信義區崇德街、大同區南京西路、南港區南港路、中山區民生東路，蔣市長一定有看到。首都的坑坑洞洞，到底是柯市府留下的爛攤子，還是蔣市府的螺絲鬆了？不料，蔣市長從上海回台之後，九月七日，中山區大直街，民宅傾斜、一樓變成地下室。事發之後才曝光，市府輕忽受災戶屢屢投訴，都發局七月六日函覆陳情住戶，竟然判定「會勘標的無危害公共安全之虞」、「建築工程得繼續施工」、「本局不予列管」。初步看來，新建案施工掉以輕心或是首因，而蔣市府亦難推卸責任。

去年十二月二十五日，蔣市長風光上任，藍營寄以少康中興重望。不到半年，工安、公安頻傳，比起八年前，柯市長甫上任，嗡嗡嗡的精神，蔣市長有點落漆。前後兩任，蔣市長該學的，乃柯市長初期的效率，千萬不要學他五大弊案「虎頭蛇尾」，甚而「糞土變黃金」，縣市首長滿意度最後一名。落得如今參選，除了雙城論壇，不敢多提市政豐功偉業，只能重複播放「下架民進黨」，以免大家檢視過去八年的離離落落。柯市長八年，鼓掌很短，噓聲很長。他一次次的失言、仇女、父權、變色，也讓對他還存有好感的人難以為繼。目前兩成上下的民調支持度，反映他的騙術並不高明，有點像朱高正第二。

殷鑑不遠，蔣市長不妨借鏡。天坑填起來就好，民宅改建就好，但社會好感往往一去不復返。馬英九，是另一個前車之鑑。二○一九，馬英九上任總統第二年，八八莫拉克風災，小林村遭到滅村，近五百人罹難，十二天後馬才到現場勘災。而颱風警報已發布，馬還出席風雨中的婚宴。姍姍來遲面對災民抱怨，馬竟回嘴：「我這不是來了嗎。」他還對CNN說，當地居民未作好準備與撒離，都是they的錯。事後，馬英九更論功行賞，自詡處理八八風災比九二一地震，速度更快、效率更高、品質更好。殊不知，九二一當天，李登輝第一時間便抵達現場了。這也難怪，連親馬媒體當時所做民調也慘兮兮，滿意度跌至十六％的新低紀錄。

回到大直街現場。蔣市長，第一時間就做疏散，也跨局處全部到現場做了預防性撤離，還向法院申請假扣押，基本動作有模有樣。然而，基泰的有恃無恐令人咋舌：「市府目的不在解決問題，而在製造問題」，「如果真的把我們搞倒了，對受災戶的權益是增加還是減少？」市府軟硬兼施落得乾著急。蔣市長若拿基泰沒辦法，還有能耐跟北京周旋嗎？另，王鴻薇，今年一月立委補選接下蔣萬安的棒子。好像這次事故發生，她才發現自己是區域立委，不是分管南台灣的不分區。前後兩位立委，以及蔣市長，到底有沒有經手過受災戶陳情？這起事故，可謂蔣市長上任以來，最足以影響其公關形象的一樁，不啻是他的一記警鐘，新官上任最好如履薄冰、市政優先，本末倒置到上海追求虛假的風光，不如兢兢業業改進市政疏失，在意外爆發之前解決問題。

盧秀燕口中，侯友宜是「大直男」，但侯對大直街事故，應該扯不上關係。不過，這起事故正值大選期間，仍然不無政治漣漪。馬英九市長之於東星大樓事故（一九九九），賴清德市長之於維冠金龍大樓事故（二○一六），提供民眾檢驗他們危機處理的能力，皆屬蔣市長可資參考的案例。雖僅大直一個角落，從二○二四的角度來看，這起事故可能不致毫無影響。因為：一、直到明年一月十三日，受損建物難以完全善後，受災戶無法恢復正常生活。二、基泰假使繼續擺爛，甚至趁火打劫藉重建牟利，蔣市府也被吃定了的樣子，就要有承受社會不滿的心理準備。三、二○二一年底開始預售的肇禍新建案，申案過程也事涉柯市府，堪稱橫跨柯蔣之共業、另類「藍白合」之傑作。於是，蔣市長的處理與究責，攸關選民對藍、白、侯、柯的好惡。蔣市長的隨堂考成績，對二○二四的蝴蝶效應，也就值得觀察了。

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