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自由廣場》華為手機一場政治宣傳大秀

2023/09/08 05:30

◎ 莊貿捷

中國通訊大廠華為（Huawei）的新款手機Mate 60 Pro近期受到市場矚目，主因是該款新機使用中芯國際（SMIC）生產的「七奈米晶片」，有分析師以為，中國已逐步突破「美國晶片禁令」的封鎖，但看似中國技術突破、商業賣座的喜訊，實際卻是一場政治宣傳大秀。

美國結合盟國對中發動晶片戰，使晶片從企業層級拉抬至國家層級，既然涉及國安，政治宣傳當然才是華為的主軸，所以它可以「不顧商業成本考量」，死拚活湊出先進製程晶片（一般指七奈米以下），並以各種策略營造熱銷、復甦和振興的假象，幫助中共高層維穩。

華為Mate 60系列手機，低階至高階價格，落在新台幣二．四萬至三．五萬左右，相對於蘋果、三星的旗艦手機平均在三萬至五萬元，華為定價顯然和全球業者背道而馳，完全不符商業常理。

疫情後的經濟泥淖、戰爭造成的原物料高漲，加上美國及各國的晶片禁令，在多重困境下，試問華為、中芯如何能超越三星、趕上蘋果的控制全球供應鏈（中國並無完整本土晶片供應鏈），且以誘人定價讓民眾買單？當全球電子產品頻頻喊漲，如何可能推出「划算實惠」的產品？

外界估算「華為二○二三年下半年出貨計畫已提升約廿％、五百五十萬至六百萬台」，看似轉機，但實際能否如期出貨到消費端，則是問號，且究竟「一波到貨」或「分批到貨」？其中也有貓膩。

此因電子產品的消費者普遍缺乏耐心，常因促銷而預購，也常因等待期過長而退訂，轉買別家產品，業界屢見不鮮，蘋果就曾吃過苦頭，當中國鄭州代工廠大水，出貨延宕，消費者就放棄預購，導致出貨量下修、股價受打擊。

晶片製程一旦進入七奈米後，技術要再向前一步，可說是舉步維艱，在先進製程領域，晶片設計、製造成本「翻倍飆升」，產業鏈的門檻要求也跟著拉高，包含上游材料、化學品，至下游的封裝、測試等技術，都是「天外天、人外人」不同境界。

許多人以為中國晶片技術突破，但以晶片製造龍頭台積電為例，去（二○二二）年十二月正式宣布三奈米量產，研發則向二奈米進攻，中芯的技術想和台積較量，顯然是天壤之別。種種證據顯示，中國歡天喜地的把華為當成英雄，卻沒有看見政治宣傳濃霧的幕後長路和大山。

（作者是產經工作者）

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