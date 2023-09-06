自由廣場》《維護福島產地海產品：日本強烈回應的背後故事》

◎ 蔡鎤銘

針對日本核污水排海，中國全面暫停進口原產地日本的水產品，中國此一決定迅速引發日本國內的強烈回應，包括政府官員、企業家和普通市民的呼籲，日本政府通過不同媒體平台，呼籲民眾支持福島產地的水產品，並提供政府支援計劃，政府的明確立場和支持有助增強團結精神，同時向國際社會傳遞「福島產地產品安全」的堅定信息。

日本各媒體採取不同立場，但在傳播核污水和福島產地方面發揮積極作用，幫助公眾全面瞭解情況，例如，朝日新聞和每日新聞報導福島產地反對核污水的排放活動，同時強調若干企業的努力，以防止名譽受損。

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正確的信息和公眾教育是關鍵。在數位時代，不正確信息會迅速傳播而引發恐慌和誤解。有日本學者呼籲，學者、政府和媒體應共同努力，提供準確、可靠的信息，以助公眾更深度理解福島產地產品的安全性，其中包括解釋國際標準和國際原子能機構（IAEA）的認可，以及與中國禁運措施相關的背景信息。

同時呼籲日本國內消費者通過購買福島產地產品來表達支持，建議每位國民每年多買一些福島產地產品，以支持當地經濟和恢復，這種簡單而有力的方式，讓一般人參與國家的團結精神，同時向國際傳遞一個信息：日本人對福島產地產品的支持不會動搖。當然，國際原子能機構的支持和認可，對於確保福島產地產品的安全性更是至關重要，國際社會應該積極參與監督和評估，確保福島核污水的排放遵循國際標準，並保證福島產地產品的安全性。

中國全面禁止進口日本海產品的決定，突顯國際社會在應對環境、政治和經濟的爭端時，所須具備的協作、智慧與勇氣。政府、媒體、消費者及國際社應攜手合作，確保正確信息被傳達，這不僅關乎日本福島核災後的復興，更關乎維護全球環境和國際貿易的穩定性。

（作者是淡江大學財務金融學系兼任教授）

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