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自由廣場》上不上銬 警察兩難

2023/08/19 05:30

◎ 蘇天從

報載高雄李姓男子涉嫌販毒，稱警方製作筆錄時被上手銬，是身體自由受到不當限制情況下的自白，高雄地院法官卻採信被告說詞，判決李男無罪。

為什麼外勤警察辦公廳舍幾乎都裝有鐵窗？講起來會讓人笑掉大牙，就是怕萬一不留神被人犯逃跑，且檢方必會認定：人犯被捕後已在警方實力支配下，絕對會以脫逃罪起訴承辦員警。

人犯被抓時，馬上想到刑期、名譽、後果、牢獄生活、家人境遇，有的不想活了，有的攻擊警察不惜一逃。

某縣交通隊多年前路檢查獲一名頂尖高中學生騎贓車，帶回四樓的隊部後，他坦承偷車，員警憐惜學生，未予上銬，筆錄完成後，他突然從四樓一躍而下，萬幸跌落二樓高的車棚只受骨折。

就算上了手銬、腳鐐，人犯脫逃亦大有人在，民國八十七年楊梅分局飛象過河到他轄破獲竊車集團，被查獲的在地分局為挽回顏面，也借提賴姓主嫌回楊梅住處查槍，但賴妻開車守在家門口，賴嫌一下偵防車，她便開車過來，降下車窗佯與講話，戒護員警才一鬆手，銬著手銬、腳鐐的賴嫌從車窗翻進車內，由妻載走。由於脫逃案例頻傳，員警戒護人犯無不戒慎恐懼，料敵從寬。

「臺灣高等法院檢察署暨所屬各級法院檢察署法警使用戒具要點」第七條第一款規定：「被告在庭應訊時，已施用戒具之人犯，應解除其戒具」，去年元月一名強盜犯於台中地院受審時卸除戒具，審完被法官下令還押，法警要為他戴手銬、腳鐐時，突然脫逃，五名法警見包圍壓制，致鼻梁骨折、手被咬傷及身體多處挫傷，這是針對「法警」的規定，至於警方逮捕、偵訊、移送過程，並無不得使用戒具之規定。

刑事訴訟法第一五六條第一項：「被告之自白，非出於強暴、脅迫、利誘、詐欺、疲勞訊問、違法羈押或其他不正之方法，且與事實相符者，得為證據。」法官「聽訟」的重點在警方有沒有以強暴、脅迫、利誘、詐欺、疲勞訊問或違法羈押，而侵害被告自白任意性，所稱「不正之方法」，而不是「聽爽」在譁眾取寵。

（作者從事公職）

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