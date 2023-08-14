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自由廣場》戰爭爆發再來買武器嗎？

2023/08/14 05:30

◎ 李欣芬

民眾黨四周年黨慶因著短裙的假空姐應援團勁歌熱舞，引起桃園市空服員工會開轟「集體性騷擾」，婦女新知批評「物化女性」，民眾黨硬拗不道歉，讓黨主席陷入「仇女又仇南」的風暴，沒想到柯文哲竟效法不肯勘災的習近平那般神隱，還勞動柯媽救援，坐實了「老媽寶」的說法！

自忖風暴已過，柯文哲又露面攻擊民進黨政府，說是財政紀律不佳，甚至主張軍購，除非遇到戰爭，不然要使用正常預算，而非特別預算。

台大副教授陳世民表示，「我們不可能說等到戰爭爆發以後，再去編正常預算；因為你編了正常預算，你可能還要一兩年幾年以後才能拿到武器；加上到戰爭爆發那個時候，武器裝備是根本運不進我們台灣的。國家安全來當作一個政治的鬥爭，這是非常不道德的！」

沒錯，從小至大，做任何事時，說河洛話的父母親常告誡我們「不要等到要出嫁時，才開始纏腳！」也就是中文成語的「未雨綢繆」，就是要「防患未然」，事先做好準備的意思。

柯文哲崇拜毛澤東，是個不折不扣的野心家；太陽花學運時自稱墨綠，是為了利用民進黨起家；後來主張「兩岸一家親」，則是引進中共勢力為後盾。柯文哲根本不在乎台灣有無民主與自由！

中共三不五時便揚言「武統台灣」，我們不能等到戰爭爆發了，再來採購武器，因為「備戰才能避戰，能戰才能止戰」，越是做好準備，對岸冒進的機率就會越小！

（作者為台灣教授協會會員）

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