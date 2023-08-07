自由廣場》台灣有事 日本自衛隊會不會來？

◎ 林省吾

回答這個問題前，要先瞭解自衛隊的機制。日本國憲法第九條明訂日本「放棄戰爭」，所以自衛隊只所擁有「自衛權」。而自衛權可分為對應本國被攻擊時的「個別自衛權」，與盟邦被攻擊時可以共同防衛的「集團自衛權」。

然而，日本的自衛權並不是大家所想的「被打了就可以還手」這麼簡單。日本自衛隊在使用武力前，須先獲首相認定「日本已被武力攻擊」，進一步宣布進入「武力攻擊事態」。然而在日本智庫「日本戰略研究論壇」於今年七月中舉辦的「台灣有事兵推」中，可看到扮演首相角色的小野寺五典前防衛大臣，不論在日本受到非實體攻擊時，例如造成原發癱瘓的網路攻擊、海底電纜被切斷等狀況，甚至協防台灣的美軍被攻擊時，都沒有在第一時間宣布武力攻擊事態認定。

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其原因有二︰一、避免日本成為先出手的一方，以防止國際上誤會是日本先開啟戰爭。二、爭取在中國的日本公民逃出時間。兵推中，日本宣布武力攻擊事態認定，是在中國軍強行登陸尖閣，對日本海巡開火造成傷亡後。

日本在行使個別自衛權都如此謹慎狀況下，台灣人所期望的：自衛隊發動集團自衛權，與美共同協防台灣，在現狀下幾乎不可能。上述兵推中其實演練了「台灣軍機燃料用盡要求降落日本機場」。台灣希望日本補充燃料與彈藥，但日本認為有所困難，要求台灣軍機降落駐日美軍基地，由美軍補給。這已經是日本能協助台灣的極限。

造成如此現象的理由只有一個：台日間沒有安保對話機制。

目前美日間有「美日安保同盟」，台美間有「台灣關係法」，但台日之間在安保議題上幾乎沒有對話，一旦發生戰爭，台日間所有的溝通都要透過美國。以兵貴神速來說，根本是致命傷。在日台灣人團體長年倡議日本版台灣關係法，也獲得不少日本學者的認同與協助。但因立法程序困難，平成國際大學教授淺野和生建議，應由實務上先行。

危機即是轉機。俄羅斯侵略烏克蘭等國際情勢緊繃，日本逐漸意識到「台灣有事」時，日本不但無法置身事外，同時被中國攻擊的可能性極高。讓日本政治家不得不面對及思考對應方式。時機已逐漸成熟，台灣是否可順水推舟，開啟實務上的台日安保對話，考驗執政者的遠見與能力。

然而二○二四檯面上可能的總統候選人，除了賴清德以外，另外三人都不排除統一是未來選項。如果我們期待以台美日三方的安保架構來維持台海的和平，那選民的責任就是選出不會與中國眉來眼去的總統與國會。自助者人助，走向和平與安全之門的鑰匙，一直都在你我手中。

（作者為台灣獨立建國聯盟日本本部成員）

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