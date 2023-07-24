自由廣場》比放颱風假 更重要的事！

◎ 胡顏

颱風杜蘇芮昨夜升級為中颱，且持續增強，氣象局最快今晚發布海上颱風警報、明天陸警，週三、週四全台嚴防大雨或豪雨。

雖然杜蘇芮離台仍遠，但已有媒體預測，這次放颱風假的機率有多高？真是令人啼笑皆非，颱風來襲最重要的是，要做好防颱準備工作，而非關心會不會放颱風假？

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首先，颱風是台灣最常見的天然災害之一，過去因颱風侵台所造成民眾在生命財產上慘痛的損失比比皆是，年代久遠的八七水災不說，近年的納莉、賀伯和莫拉克等颱風，無不讓台灣人付出極為慘痛的代價，對於颱風帶來瞬間強烈的陣風，並夾帶超乎預估的強降雨，可能造成土石流吞噬村莊，或是廣闊面積的大淹水，常常對民眾的生命財產造成嚴重的威脅，前事不忘後事之師，當各國都預測杜蘇芮會直撲台灣，甚至成為穿台的強颱之際，我們怎麼只能關心放不放颱風假？卻鬆懈了做好防颱準備工作應有的警惕態度和謹慎心情呢！

再說，全世界只有台灣放颱風假，依過去經驗，放颱風假常是幾家歡樂幾家愁，筆者建議解決的辦法是取消颱風假制度，改採「預防性放假」，待颱風遠離之後，進行相同時間的補班補課，避免再為了要不要放颱風假而紛爭不已。

放颱風假還有一個可議之處，那就是會出現「一個台灣，兩個世界」的景象，有人忙著善後工作，有人因農作物搶收不及，甚至家毀人亡而哀傷不已的同時，卻有另一批人放假閒閒沒事，忙著上街購物、看電影等，我們常說「無緣大慈，同體大悲」，又說「民胞物與」，當有同胞民眾在受苦受難之際，心情上我們應該站在一起，不該因為放颱風假增加相對性的悲愴和痛苦才對。

（作者為國小退休教師）

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