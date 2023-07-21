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自由廣場》一位模範母親之死！

2023/07/21 05:30

◎ 黃炎生

往羅東運動公園的第一道進門口旁，豎立著三十最高速限的交通告示牌，請問每月的執行率又是多少？

端午節的前一天（六月廿一日）上午七點十分左右，一位已有廿年晨運愛好者，竟然在園區內的道路被活活撞死了。

死者黃美惠女士和往常一樣運動完後，騎著腳踏車準備返家時，卻不幸被一輛市區接駁公車（中型巴士），從後面直接撞上，造成肋骨斷裂三根穿刺心肺血流不止。而致命的骨盤腔骨骼碎裂，嚴重引起大量的內出血，經短暫急救，醫院宣佈回天乏術，一命嗚呼！真是人間慘痛之事件。

前些日子參加告別式時的親朋好友，一直在問？如此重大的社會新聞，竟然各大報紙都隻字未提，電視新聞也未即時報導。難道人命已不值了嗎？還有公理正義嗎？而職業駕駛人每天往返十幾次，肇事時轟然一大聲，車速應該不低才是吧！

死者黃美惠女士，四年前曾得過「模範母親」獎，丈夫英年早逝（國中教師），獨立栽培出一位台大電機系博士，但還要含辛茹苦的照顧自幼得了小兒麻痺症的兒子，如今撤手西歸，孩子要如何呢？真是無語問蒼天！

我也常去羅東運動公園晨運，誠懇的建議交通當局要嚴格執法；在雙黃線上不得超車，不定時用測速槍取締舉發，以確保園區內的道路安全保障。

（作者從商）

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