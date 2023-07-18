自由廣場》自製初教機的創新思考模式

◎ 張延廷

空軍官校T-34C教練機隊已接近使用壽期，由於該機型停產造成消失性商源使零件補充困難，只能靠大量翻修老件來硬撐，使得妥善率及安全性快速遞減，對教官及學生的飛行訓練風險明顯增加。而且傳統類比式的座艙儀表，已不能滿足第三代以上戰機全數位化的訓練模式，有儘快汰舊換新之必要。

以渦輪螺旋槳為動力的初級教練機已問世長達五十年，以此為動力之性能高於活塞螺旋槳，美國早就用此等教練機培訓新進飛行學員，也是當今先進國家軍事飛行員訓練主流。美國是全世界培訓軍事飛行員最多的國家，空軍、海軍、陸戰隊每年完訓各式噴射機飛行員二千多人。

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但是，美國數十年來未敦促各家軍工廠商研製初級教練機，航空工業能量雄厚的美國並非缺少這項技術，而是考量研製成本和軍事聯盟等各種條件下才因勢利導，改由外購瑞士研製生產的PC-9教練機，換裝符合各種訓練課目的機載設備，改成美國的T-6AII初教機，使基本飛行訓練得以和歐洲國家養成概念互通，藉以保持軍事主導地位於不墜。

初教機是高級飛行課程的前置飛行訓練工具，而現今高科技國防裝備皆所費不貲，任何一分國防投資皆須謹慎為之，諸如高性能戰機、潛艦、電子戰鏈路等，尤其為象徵，飛行訓練必須和未來的部訓機和主力戰機的系統介面完全銜接，才能提升戰備效率，節省更多中間轉換訓練課程，以避免人力和資源浪費。

目前美國和北約組織都使用瑞士PC-9研改版初教機，其飛訓課程和準則皆已一致化，而且不限於基本飛行訓練，甚至包括高級飛行訓練都囊括在一貫的培養課程中，更證明有助於各國飛行學員加強軍事盟國的空中聯合作戰概念養成，對於長遠的國防合作有向上構築及向下紮根的影響。這種跨國型態的軍事同盟共訓模式，已為北約組織各國F-16戰機創造極高的戰術效益模式，不但滿足各自防務需要，亦為將來北約空軍F-35戰機的共同訓練舖路。

我國空軍T-34C教練機服役長達近40年，當年國防部礙於考量台美關係以及對歐製系統的陌生，未選擇同樣源於瑞士的第一代PC-9型機，而今國內對於「自製」的初教機為小批量裝備，在國防經濟捉襟見肘的窘況下，與其自製不如外購，外購不如遴選派送飛行生赴北約設置在加拿大、澳洲的飛行學校接受國際軍用標準訓練，由於屬於基本飛行培訓，國際合作的敏感性較低，但與美、歐的軍事合作的意義無窮，甚至馬來西亞、印尼等東南亞國都派學員赴澳參訓，此飛訓模式極符合本小效高、接軌國際、或者中華民國急需的軍事互動平台等，有更高軍事及政治的附加價值。

（作者為前空軍中將副司令、國立清華大學榮譽講座教授、前空軍官校校長）

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