自由共和國》陳啟耕／後疫時代 投資美國

「投資美國」是台灣面臨供應鏈重組、突破地緣政治限制的最佳方向。圖為美國總統拜登參觀台積電在亞利桑那廠的上樑典禮（路透檔案照）

陳啟耕／綠楓法律集團律師

二○二二年，北美洲台灣商會聯合總會主辦的「二○二二赴美投資論壇」中，中華民國對外貿易發展協會董事長黃志芳精闢解析了後疫時代，同時也是全球進入新的「去全球化」時代。各國因疫情發現舊有供應鏈的脆弱，積極重組供應鏈的同時，台灣在供應鏈管理上的know-how是發展全球經貿的一大優勢。

今年五月，我陪同AIT率領的台灣半導體訪問團Taiwan Semiconductor Delegation一行訪德州大學及晶片園區大廠，與當地政府官員、非營利組織、私人企業及學術機構會面交流，進一步瞭解德州的半導體生態系，並探尋投資合作的可能。

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這趟參訪的各站呈現一個不容忽視的「現在進行式」：已經有越來越多重要建設來到德州及相鄰各州。可以想見德州將形成新的台灣產業聚落。而從近兩年全球各國對於整合晶片產業所祭出的各種優惠法案及新東向趨勢，也預告著：「投資美國」是台灣面臨供應鏈重組、突破地緣政治限制的最佳方向。

美中晶片大戰早已進行多時，美國自拜登政府上任以來，積極推動大基建商機並強調美國製造，為了強化美國製造業回流，拜登推出了晶片法案，祭出五二七億美金基金補貼，頻頻對半導體產業招手。此外，美國官方亦透過降低通膨、基礎設施投資、投資稅收減免、研發基金授權及就業法等，積極鼓勵全球企業移至美國生產。

以上全面政策性帶動之交互效應，相對應的重點產業如高速傳輸、通訊基礎建設、智慧交通、潔淨能源及智慧醫療，以及製造業、金融保險服務業等均可望承勢而起。

然而，各產業大廠赴美投資的同時，除了著眼於美國官方政策面的利多，也須考量合適的投資管道、各州及聯邦稅務法規議題等，才能在這波全球供應鏈重組趨勢中，取得全面性的海外投資布局戰略新思維。

位居亞太區樞紐的台灣，在美中貿易戰白熱化的此時，是透過國際佈局以降低地緣政治限制的好時機。對所有企業來說，分散風險才是長久之道。美國政府已經在實際的政策面上展現其決心與力道。無論是德州、或身為全美第四大能源供應州的新墨西哥州，都是這一波赴美投資的好選擇。

我想提醒，台商需在美國移民法及全球商業佈局中做全盤性考量。企業投資海外建廠不僅在生產成本會產生大幅變化，也會影響台美就業情況及產業鍊分布。在近年的承辦經驗中，我發現：儘管著手進行赴美設廠的台灣企業多為大型企業，但常忽略美國對於「法治」的重視。

「合法合規」其實是台灣企業赴美投資的第「零」步——因在探勘市場及拓展市場的初期，外派核心人才是所有企業共通的作法，但也是最容易在海關留下「負評」的時候。因此誠摯建議：即使是「市場勘察初期」，仍需尋求移民法專業人士協助，以免使得後續的人才外派更加困難。

此外，除了初期人才職務調派、移轉等需求，每個階段都應注意跨國人才流動有其相對應法規。這部分除了大家熟知的外派工作簽證之外，其實和企業短中長期的目標規劃、及各州在薪資福利的各項法令都息息相關。

美國至今仍是全球最大的經濟體。市場商機大，但營運所需的勞動力及相關成本也較高，風險自不在話下。正積極佈局的台灣企業看待美國市場，是不能不進，但也不能貿然前進。

美中角力與地緣政治的衝擊可見仍會持續延燒，全球產業供應鏈亦將繼續以聯盟戰的方式因應。如何進行供應鏈布局、全盤思考在美投資，是企業面對今後全球商機的競爭力關鍵。在商機、政策、人才派遣、稅務等方方面面之外，文化差異及管理挑戰亦不可小覷。這中間，除了各領域的專業人士之外，僑界組織、美國當地的商會更是過程中的關鍵助力。

北美洲台灣商會聯合總會TCCNA長期以來為赴美台商做在地資源的連結、透過各種形式的交流希望幫助台商順利發展美國的生意。「台灣人幫助台灣人」是北美洲台灣商會聯合總會TCCNA 一直秉持的初衷。而我長年奔走台美兩地的最大心願也是「台灣人打群架，到美國佔贏全世界的商機！」

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