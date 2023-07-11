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自由廣場》社群平台的八角鐵籠戰

2023/07/11 05:30

◎ 張約翰

七月五日，臉書與Instagram的母公司Meta推出新社群平台Threads，七小時用戶數破千萬，截至八日，全球已有超過一億用戶註冊。台灣許多政治人物、網紅、名人都已經成為註冊用戶。

關於Threads有許多討論。首先就是臉書創辦人札克柏格與推特新老闆馬斯克之戰。馬斯克基於對推特言論政策的不滿，去年買下推特後，就不斷推出新措施，想打造他自己眼中理想的社群平台，像是花錢買藍勾勾認證、限制免費用戶瀏覽數。但這一連串的奇思怪想，不單純是維護他認為的言論自由，還加上創造利潤的動機，讓用戶愈來愈不喜歡這個新老闆，對推特的未來信心大跌。

就在此時，札克柏格放風要打造新的純文字社群平台。這明顯是看準老牌社群平台推特風雨飄搖，要來挖牆腳，以馬斯克愛在社群平台嘴砲的性格，立刻在推特放話邀札克柏格乾脆來場八角鐵籠格鬥戰。本來這看起來不過是嘴砲，札克柏格卻認真回答「告訴我地點」。這場大戲到現在還沒落幕，馬斯克的媽媽出來阻止、札克柏格疫情期間潛心苦練柔術、鐵籠戰地點暫定拉斯維加斯等消息不斷傳出，到現在還沒有取消決鬥的確切消息。

就在八角鐵籠戰懸而未決時，Threads上線了。由於Instagram用戶可以直接匯入追蹤名單，很容易無縫接軌到Threads，而以文字為主、圖片影音為輔的仿推特介面，補足Meta旗下另兩個平台的弱點，用戶數成長速度連札克柏格都覺得超乎預期，相較於言論政策與用戶體驗朝令夕改的推特，Threads馬上成為強大的對手。

不過要說Threads可以立刻打趴推特，筆者認為還不能斷言。在台灣，推特一直像是處於社群平台的弱勢，導流效果與用戶數遠遠落後Meta旗下的兩個平台，因此可以說不存在Threads取代推特的議題。

對台灣的新聞媒體而言，Threads的出現，或者說任何一個受期待的新社群平台問世，都是不得不迎接的挑戰。已經有媒體在Threads創建帳號，而這又是新的人力資源支出，只是不做又不行，反而像是無奈之舉。兩個任性的社群大亨決鬥，累到的還是第一線的新聞工作者。希望Meta能為Threads想個好的中文譯名，起碼還能為編輯省點力。

（作者是世新大學傳播博士）

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