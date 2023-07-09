自由廣場》不誠實的「法務部長」

◎ 游森琳

前立法委員黃國昌，美國康乃爾大學法學博士、中央研究員、律師、教授，學經歷俱佳、一時之選的法學專家，柯文哲說如當選總統將延攬黃國昌為法務部長；依黃國昌才能，擔當此職務適才適用、游刃有餘，但是黃國昌知法玩法、說謊、不誠實！黃國昌以「居住正義」、「司法正義」、「公平正義」為訴求號召民眾上凱道遊行，但立刻被人起底，黃國昌名下登記23筆土地，訴求「居住正義」非常諷刺，對於無殼蝸牛是相對剝奪感；其中一塊位於汐止區的水保地，違法使用做為停車場出租，而且涉及逃漏稅，黃國昌推稱「租給鄰居使用、他不知情」，黃國昌睜眼說瞎話，該地就在黃府附近，黃國昌每天必須經過，竟說不知情，太離譜了！

司法人員職司法律，依法定奪人民的生命權、自由權、財產權，明鏡高懸之下絕不能有任何偏私、玩法，所以司法人員首要行為端正，心中自有一座天秤、明察秋毫、公正不阿，執法人員最基本的行為是「誠實」、「廉潔」、「一介不取」的道德高標為民表率；黃國昌為了蠅頭小利甘冒大不諱，違法將水保地舖上水泥作為停車常出租牟利，不誠實、不廉潔的行為卻要訴求「司法正義」，太離譜了！

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柯文哲欽定貪圖小利、說謊專家為法務部長，這就是柯氏的「公平正義」嗎?!

（作者是台灣活力旺企業協會理事）

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