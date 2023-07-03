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自由廣場》金小刀出鞘 恐短多長空

2023/07/03 05:30

◎ 王昱培

國民黨總統參選人侯友宜日前表示，已邀請國安會前秘書長金溥聰擔任競辦執行長。對目前在各項議題始終只能「侯侯GPT」的侯陣營而言，有擅長議題設定與文宣攻防的金溥聰操盤，可定調侯陣營在外交、兩岸、內政等議題上的立場表述，亦可恫嚇參選立委的國民黨小雞勿靠攏柯郭，尤其金老師昔日的子弟兵更不敢違抗他。短期而言，金小刀出鞘，至少可防止黨內參選人夜奔敵營，阻卻換侯發生；然而長期來說，卻會面臨以下兩個棘手問題：

首先是金溥聰與國民黨主席朱立倫的關係，朱自詡是這場選戰的總教練，但金卻說希望朱當一個球隊老闆，顯見金將朱的功能定位在專責替競選團隊供應糧草，至於選戰操盤全由他一人專斷主導，但朱會甘心被金架空嗎？今後朱金在選戰期間恐怕只會齟齬不斷，甚至可能釀成黨中央與侯競辦間的衝突，大傷侯陣營與國民黨的元氣。

再來是地方派系整合問題，過往金小刀可收伏地方派系，係因馬英九的聲量人氣大於國民黨，且因彼時有龐大黨產和公器資源可供金運用；如今侯友宜連國民黨基本盤都快保不住，且過往資源已不復存，金還能叫得動與他嫌隙甚深、有奶便是娘的地方派系嗎？著實大有疑問。

「老驥伏櫪，志在千里，烈士暮年，壯心不已。」年近七十的金溥聰展現出欲複製往昔操盤勝選榮景的雄心，然而過去塑造「馬金體制」的條件俱往矣！金小刀再銳利，恐也難挽頹勢！

（作者為公務員)

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